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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रCJP आंदोलन: मुंबई में 20 FIR, आरोपियों को पेश होने का नोटिस

CJP आंदोलन: मुंबई में 20 FIR, आरोपियों को पेश होने का नोटिस

Mumbai News: नीट पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर कथित तौर पर कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं पैदा होने के बाद मुंबई के कई पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए गए थे.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 28 Jul 2026 05:42 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुंबई पुलिस का एक्शन जारी है. आरोपियों को पुलिस स्टेशन बुलाकर उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं. मुंबई पुलिस ने अब तक कुल 20 FIR दर्ज किये हैं और जांच शुरू कर दी है.

आरोपियों को नोटिस भेजकर बुलाया जा रहा पुलिस स्टेशन

विरोध प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर कथित तौर पर कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं पैदा होने के बाद मुंबई के कई पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए गए थे. चल रही जांच के हिस्से के तौर पर आरोपियों को नोटिस भेजकर पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा जा रहा है.

सबूतों के आधार पर आगे की जाएगी कानूनी कार्रवाई

जो लोग पुलिस के सामने पेश हो रहे हैं, उनसे विस्तार से पूछताछ की जा रही है. साथ ही जांचकर्ता उपलब्ध सबूतों, CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी सामग्री की भी जांच कर रहे हैं. पुलिस ने कहा कि हर मामले की अलग-अलग जांच की जा रही है. जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

विरोध प्रदर्शन से जुड़े सभी मामलों की जांच जारी

CJP के विरोध प्रदर्शन से जुड़े सभी मामलों की जांच चल रही है और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के लिए ज़िम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. जरूरत पड़ने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है.

सीजेपी का फिर से आंदोलन की चेतावनी

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने सोमवार (27 जुलाई) को चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार 25 जुलाई को हुए समझौते के तहत किए गए वादों की लिखित कॉपी उपलब्ध नहीं कराती है तो वह देशव्यापी विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करेगी. सीजेपी ने आरोप लगाया कि छात्रों, वॉलंटियर्स को परेशान किया जा रहा है और नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि पहले आश्वासन दिया गया था कि सभी मौजूदा एफआईआर वापस ले ली जाएंगी और कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 28 Jul 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
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