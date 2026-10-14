महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, PM मोदी के 25 साल पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव मंजूर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 से 7 अक्टूबर 2026 तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सरकार प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्षों तक जनसेवा की है. इस उपलब्धि के लिए उनका अभिनंदन करने वाला प्रस्ताव आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर किया गया. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की.

प्रस्ताव में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में सुशासन, समावेशी विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक सशक्तीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों की सराहना की गई है. महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिले सहयोग के प्रति भी मंत्रिमंडल ने आभार व्यक्त किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं को ‘प्रधानसेवक’ मानते हैं. उन्होंने अपने कार्यों से साबित किया है कि सत्ता सेवा का माध्यम है. गरीबों, शोषितों, वंचितों और पीड़ित वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने देश के विकास को नई दिशा दी है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुशासन के नए मानक स्थापित करने वाले उनके नेतृत्व की मंत्रिमंडल ने सराहना की है.

'विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2029 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है. इसी दिशा में महाराष्ट्र ने भी 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है. महाराष्ट्र को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बनाने के प्रयासों को केंद्र सरकार के सहयोग से मजबूती मिल रही है, ऐसा मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव में कहा है.

‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र के अनुसार देश के विकास में योगदान देने का संकल्प भी प्रस्ताव के माध्यम से व्यक्त किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए मंत्रिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में भारत एक सुरक्षित, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ेगा. विकसित भारत के निर्माण में महाराष्ट्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा, ऐसा भरोसा भी प्रस्ताव में जताया गया है.

मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु

25 वर्षों की जनसेवा: 7 अक्टूबर 2001 से 7 अक्टूबर 2026 तक लगातार 25 वर्षों के नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन.

सुशासन और समावेशी विकास: गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों तक आवास, बिजली, पानी, रसोई गैस, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के प्रयासों की सराहना.

महिला, किसान और युवा सशक्तीकरण: महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण, किसानों की सहायता, युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की प्रशंसा.

बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव: सड़कों, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और जल परिवहन के क्षेत्र में विकास से देश की आर्थिक प्रगति को गति मिलने का उल्लेख.

डिजिटल इंडिया और आर्थिक सुधार: डिजिटल सुविधाओं के विस्तार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और वस्तु एवं सेवा कर (GST) के माध्यम से शासन व्यवस्था में हुए बदलावों की सराहना.

राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता: सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने वाले फैसलों का स्वागत.

ऐतिहासिक राष्ट्रीय निर्णय: अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का उल्लेख.

वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा: दृढ़ विदेश नीति, राष्ट्रीय हितों की रक्षा और विकासशील देशों के हितों के लिए भारत की भूमिका की सराहना.

अंत्योदय की अवधारणा: समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के प्रयासों के प्रति आभार.

महाराष्ट्र के लिए 12 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं

प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि महाराष्ट्र में केंद्र सरकार के सहयोग से लगभग 12 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं.

समृद्धि महामार्ग: 701 किलोमीटर लंबे हिंदूहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग से विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र के आर्थिक विकास को गति मिली है.

मुंबई मेट्रो: कोलाबा-बांद्रा-सीप्ज़ के बीच 33.5 किलोमीटर लंबे भूमिगत मेट्रो मार्ग सहित मुंबई, पुणे और नागपुर की मेट्रो परियोजनाओं को केंद्र के सहयोग से गति मिली है.

अटल सेतु: लगभग 22 किलोमीटर लंबे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से मुंबई और नवी मुंबई के बीच संपर्क अधिक सुगम हुआ है.

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा: राज्य की हवाई परिवहन क्षमता बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण परियोजना का उल्लेख.

वाढवण बंदरगाह: पालघर जिले के वाढवण में बन रहे अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह से महाराष्ट्र के व्यापार, निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.

अहमदाबाद बुलेट ट्रेन: आधुनिक रेल परिवहन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए केंद्र सरकार के सहयोग का उल्लेख.

महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत

मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा: 3 अक्टूबर 2024 को मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने के ऐतिहासिक फैसले और पुणे में अभिजात मराठी भाषा अध्ययन एवं उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी का उल्लेख.

छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत: भारतीय नौसेना का प्रतीक चिह्न शिवमुद्रा से प्रेरित होकर तैयार किए जाने तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने का उल्लेख.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: मुंबई के इंदु मिल में राष्ट्रीय स्मारक के लिए भूमि उपलब्ध कराने और पंचतीर्थ के विकास में केंद्र सरकार की पहल की सराहना.

महात्मा फुले की विरासत: महात्मा ज्योतिराव फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर देशव्यापी कार्यक्रमों तथा पुणे के भिड़ेवाड़ा में राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण कार्य का उल्लेख.

शाहू-फुले-आंबेडकर विचारधारा का सम्मान: सामाजिक समानता, न्याय और वंचित वर्गों के सशक्तीकरण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग का उल्लेख.

किसान, आदिवासी और ग्रामीण विकास के लिए फैसले

सिंचाई परियोजनाओं के लिए निधि: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत महाराष्ट्र की 29 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सहयोग. प्रस्ताव में जुलाई 2026 तक 4.49 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित होने का उल्लेख.

बलिराजा जलसंजीवनी योजना: सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का सहयोग. विदर्भ और मराठवाड़ा की 91 परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई क्षमता बढ़ाने पर जोर.

आदिवासी कल्याण: पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से आदिवासी बस्तियों में आवास, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और रसोई गैस जैसी सुविधाओं का विस्तार.

सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन: पीएम-कुसुम योजना के तहत 11 लाख 80 हजार सौर कृषि पंपों की स्थापना और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से 8 लाख से अधिक घरों को लाभ मिलने का उल्लेख.

ग्रामीण आवास: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 43 लाख घरों को मंजूरी मिलने का उल्लेख.

जलापूर्ति: जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने के प्रयासों को गति.

धारावी पुनर्विकास: धारावी पुनर्विकास परियोजना को गति मिलने से मुंबई के नियोजित विकास और पुनर्वास को बढ़ावा मिलेगा.

स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और रोजगार की दिशा में ये फैसले

आयुष्मान भारत: महाराष्ट्र के 4.40 करोड़ नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलने का उल्लेख.

पीएम किसान सम्मान निधि: राज्य के 91 लाख किसानों को आर्थिक सहायता.

किसान क्रेडिट कार्ड: 90 लाख किसानों को संस्थागत ऋण की सुविधा.

जनधन योजना: महाराष्ट्र में 3.83 करोड़ जनधन खाते खोलकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा.

मुद्रा ऋण: युवाओं और छोटे उद्यमियों को 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपये का मुद्रा ऋण मिलने का उल्लेख.

महिला सशक्तीकरण: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 21 लाख 46 हजार महिलाओं को लाभ.

पोषण और बाल कल्याण: पीएम पोषण योजना से 2.96 करोड़ बच्चों को लाभ.

रोजगार और उद्यमिता: स्टार्टअप संस्कृति, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और रक्षा उत्पादन क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने का उल्लेख.

राजस्व, पंजीकरण एवं स्टाम्प शुल्क विभाग ने लिए ये फैसले

छोटे, संकरे और पहुंच मार्ग से वंचित सरकारी भूखंडों के आवंटन की नीति में संशोधन, सरकारी स्वामित्व वाले छोटे, स्वतंत्र रूप से निर्माण के लिए अनुपयुक्त, संकरे, उपयोगी आकार में नहीं होने वाले, सुगम पहुंच मार्ग से वंचित अथवा चारों ओर से घिरे (लैंडलॉक्ड) भूखंडों के आवंटन की नीति में संशोधन को आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई.

इसके लिए महाराष्ट्र भूमि राजस्व (सरकारी भूमि का निपटान) नियम, 1971 के नियम 37 और 37-अ के प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की. सरकारी स्वामित्व वाली ऐसी छोटी जमीनों के आवंटन की नीति पहले ही 5 अगस्त 2025 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्धारित की गई थी.

इनमें वे भूखंड शामिल हैं, जिन पर स्वतंत्र रूप से निर्माण नहीं किया जा सकता, जिनका आकार उपयोगी नहीं है, जिन तक आसानी से पहुंचने का मार्ग नहीं है अथवा जो चारों ओर से घिरे हुए हैं. पहले निर्धारित शर्तों के अनुसार, आवंटित किए जाने वाले भूखंड का क्षेत्रफल उसके आसपास के भूखंडों के कुल क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए था. इस 10 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने की मांग जनप्रतिनिधियों की ओर से की गई थी.

इसके अनुसार अब यह प्रावधान किया जाएगा कि आवंटित भूखंड का क्षेत्रफल आसपास के भूखंडों के कुल क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. साथ ही, जिन भूखंडों पर निर्माण करना संभव नहीं है, उनके मामले में सरकार की मंजूरी से इस शर्त में छूट दी जा सकेगी.

इसके अलावा, जिन भूखंडों पर निर्माण की अनुमति नहीं है, उन्हें स्थायी रूप से खुला स्थान (ओपन स्पेस) बनाए रखना अनिवार्य होगा. भविष्य में विकास नियमों में बदलाव के बाद यदि इन भूखंडों पर निर्माण किया जाता है, तो सरकार को प्रचलित दरों के अनुसार अंतर की राशि और अतिरिक्त प्रीमियम वसूलने का अधिकार होगा. इन शर्तों को भी नीति में शामिल किया जाएगा.

(राजस्व, पंजीकरण एवं स्टाम्प शुल्क विभाग)

संत गजानन महाराज संस्थान को गिरडा में तीर्थस्थल विकास के लिए निर्माण की मंजूरी दी गई. संत गजानन महाराज संस्थान, शेगांव को बुलढाणा जिले के गिरडा गांव में वृक्षारोपण के लिए आवंटित 19 हेक्टेयर 6 आर सरकारी भूमि में से 3 हेक्टेयर 81 आर भूमि पर तीर्थस्थल के विकास के लिए स्थायी निर्माण करने की मंजूरी आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई.

संत गजानन महाराज संस्थान ने बुलढाणा जिले के गिरडा गांव में वृक्षारोपण के लिए आवंटित 19 हेक्टेयर 6 आर श्रेणी-ई की सरकारी भूमि में से 3 हेक्टेयर 81 आर भूमि पर तीर्थस्थल विकसित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था.

संस्थान ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए यहां स्मृति केंद्र, इको-टूरिज्म सेंटर, शांति कुटीर, आवास परिसर, सभागार, प्रदर्शनी केंद्र, खुला मंच, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र, अस्पताल और ग्रामीण कुटीर उद्योग जैसी सुविधाओं के लिए स्थायी निर्माण की अनुमति मांगी थी.

इस प्रस्ताव के अनुसार, महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 40 के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन इन स्थायी निर्माण कार्यों को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है. इस मंजूरी की एक प्रमुख शर्त यह है कि निर्माण के लिए आवश्यक भूमि को छोड़कर शेष 15 हेक्टेयर 25 आर भूमि का उपयोग केवल वृक्षारोपण के लिए ही करना होगा.

CJP फाउंडर अभिजीत दीपके से जुड़े सवाल पर छगन भुजबल बोले, 'मैं कोई...'

