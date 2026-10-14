सौरव-रांका को जेल भेजे जाने पर वारिस पठान बोले, 'कुछ भी कर लो, ये लोग...'

एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को तिहाड़ जेल भेजे जाने की निंदा की. उन्होंने सवाल किया कि भारत का तिरंगा लहराना कब से अपराध हो गया है? उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि आप सीधे उठाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे? यह पूरी तरह से तानाशाही है. युवा के अंदर आज एक हौसला है, हिम्मत है, एक जज्बा है. आप कुछ भी कर लो, ये लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे.

AIMIM नेता ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''ये तिरंगा ही लहरा रहे थे, कोई दूसरी कंट्री का तो झंडा नहीं लहरा रहे थे ना, बच्चे थे. लोकतंत्र में संविधान ने इजाजत दिया है कि आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हो. अरे अगर उन्होंने बॉन्ड दिया था, वहां गए जो भी किए तो क्या आप उनको उठा के पांच दिन के लिए जेल भेज देंगे? अगर आपने उनको अरेस्ट भी किया तुरंत उनको बेल दे सकते थे, उनको नोटिस दे सकते थे.''

वारिस पठान का RSS पर हमला

उन्होंने आगे कहा, ''वहीं पर RSS के गुंडे वहां पर घुस गए, महिलाओं के साथ कितनी बर्बरता की गई? कितनी गंदी गंदी बात की और वहां पर लोगों को पकड़ पकड़ के मारा है. उनलोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है तो एक दिन में बेल हो जाती है. आरएसएस के गुंडे बाहर आके अपने वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि हमारा क्या कर सके, हम तो बेल पर बाहर हैं. ऐसे गुंडों को एक दिन की सजा और जो वहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करता है उसे आप पांच दिन के लिए जेल भेज देते हैं. ये सरासर गलत है.''

सरकार बौखला गई है- वारिस पठान

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि आने वाले दिनों में जो प्रोटेस्टर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग भारी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए सरकार उदाहरण सेट करना चाहती है कि आप आओगे तो आप भी जेल जाओगे. सरकार बौखला गई है. सरकार जितने भी उदाहरण सेट करना चाहे कर ले, मगर देश के युवा के हौसले को सेट नहीं कर सकती.

जिगर वाला ये भारत देश का युवा है- वारिस पठान

उन्होंने आगे कहा कि आपने पूरे दिल्ली को ठप कर दिया, ट्रेनें बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दिया, रास्ता बंद कर दिया, मगर इनके हौसले पस्त नहीं हुए, ये बाहर निकले. जिगर वाला ये भारत देश का युवा है, ये भारत का उज्जवल भविष्य है.

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