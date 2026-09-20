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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रलालबाग के गणपति पंडाल के पास करंट लगने से 8 वर्षीय लड़की समेत 2 की मौत, 4 घायल

लालबाग के गणपति पंडाल के पास करंट लगने से 8 वर्षीय लड़की समेत 2 की मौत, 4 घायल

पुलिसकर्मियों से मौके पर मिली जानकारी के अनुसार, पांच घायलों को भायखला स्थित मसीना अस्पताल ले जाया गया, जबकि अन्य घायलों को परेल स्थित ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 20 Sep 2026 08:35 AM (IST)
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मुंबई के लालबाग इलाके में शनिवार देर रात गणपति पंडाल के पास करंट लगने से आठ वर्षीय लड़की समेत दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना रात करीब दो बजकर 20 मिनट पर कालाचौकी स्थित दत्ताराम लाड मार्ग पर कालाचौकी विभाग सार्वजनिक उत्सव मंडल के पास हुई. उस समय गणपति उत्सव के कारण लालबाग इलाके में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

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नगर निकाय के अधिकारियों ने बताया कि घटना की सूचना मुंबई दमकल विभाग (एमएफबी) को रात दो बजकर 42 मिनट पर मिली. इसके बाद दमकल विभाग, पुलिस, ‘बेस्ट’ (बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन) और महानगरपालिका के वार्ड कार्यालय के कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया.

पुलिसकर्मियों से मौके पर मिली जानकारी के अनुसार, पांच घायलों को भायखला स्थित मसीना अस्पताल ले जाया गया, जबकि अन्य घायलों को परेल स्थित ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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12 वर्षीय रूही सिंह का अस्पताल में उपचार

मसीना अस्पताल में आठ वर्षीय राघनी घनश्याम यादव को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. 19 वर्षीय किरण अकबर नाइक, 19 वर्षीय तन्वी नरश हांडे, 19 वर्षीय साहिल संदीप तारे और 12 वर्षीय रूही सिंह का अस्पताल में उपचार हो रहा है. उनकी हालत के बारे में जानकारी अभी नहीं मिली है.

बाद में एक अधिकारी ने एक अन्य मौत की भी पुष्टि की. उन्होंने बताया कि ग्लोबल अस्पताल में भर्ती एक महिला ने भी चोटों के कारण दम तोड़ दिया. उसकी पहचान और अन्य विवरण की जानकारी अभी नहीं मिल सकी है. 

क्या बोले परिजन?

वहीं मृतक के परिजन किस्मती यादव ने कहा- हम रात करीब 2 बजे लाइन में थे और हादसा रात करीब 2:40 बजे हुआ. लेकिन भीड़ देखकर हम वापस जाने की सोच रहे थे. हम दर्शन के लिए नहीं जा रहे थे. हम एक साइड वाले रास्ते से घर जा रहे थे. पंडाल के बाहर एक दुकान थी, इसलिए हम दुकान के पास जाकर खड़े हो गए ताकि भीड़ निकल जाए. वहां पंडाल के पास लाइटें लगी हुई थीं. उन्हें सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था. आप इतनी सारी गणपति की मूर्तियां बिठा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है. हमने जिस बच्ची को खो दिया है, वह वापस नहीं आएगी.

Published at : 20 Sep 2026 08:25 AM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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