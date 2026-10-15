तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के बीच बढ़ती दूरी के बीच अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने कांग्रेस के साथ मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला किया है.

15 अक्टूबर को चेन्नई में होने वाले इस प्रदर्शन में TVK, कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के अन्य घटक दल शामिल होंगे. यह प्रदर्शन मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किया जाएगा.

इंडिया गठबंधन में शामिल हुई TVK

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, TVK का यह प्रदर्शन INDIA गठबंधन में शामिल होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग से जुड़े आंदोलन में उसकी पहली भागीदारी होगी. TVK ने 3 अक्टूबर 2026 को INDIA गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया था. इस घटनाक्रम को तमिलनाडु की राजनीति में अहम माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और उसकी पूर्व सहयोगी DMK के बीच रिश्तों में खटास बढ़ रही है.

सुबह 10 बजे एगमोर में होगा प्रदर्शन

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (TNCC) के बयान के अनुसार, ‘लोकतंत्र बचाओ’ अभियान के तहत यह प्रदर्शन चेन्नई के एगमोर इलाके में लैंग्स गार्डन रोड स्थित रामाडा सर्किल पर सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा. इसकी अगुवाई कांग्रेस सांसद बी. माणिकम टैगोर करेंगे. प्रदर्शन में INDIA गठबंधन के सातों घटक दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है.

कांग्रेस ने TVK के शामिल होने को बताया था ऐतिहासिक

कांग्रेस सांसद बी. माणिकम टैगोर ने इससे पहले TVK के INDIA गठबंधन में शामिल होने को ऐतिहासिक कदम बताया था. उन्होंने कहा था कि विजय की पार्टी के जुड़ने से विपक्षी गठबंधन मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खिलाफ उसकी लड़ाई को ताकत मिलेगी.

टैगोर ने 15 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन की घोषणा करते हुए इसे SIR के मुद्दे और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विपक्षी दलों का साझा अभियान बताया था.

कांग्रेस से नाराज DMK ने प्रदर्शन से बनाई दूरी

चेन्नई में होने वाला यह प्रदर्शन कांग्रेस और DMK के बीच बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच हो रहा है. DMK ने 12 अक्टूबर को INDIA गठबंधन से अलग होने की घोषणा की थी. पार्टी ने कांग्रेस पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया था.

DMK ने अपने बयान में कांग्रेस नेताओं बी. माणिकम टैगोर, गिरीश चोडनकर और प्रवीण चक्रवर्ती पर गठबंधन में साथ रहने के दौरान बार-बार द्रविड़ पार्टी के खिलाफ बयान देने का आरोप लगाया. DMK का दावा था कि कांग्रेस ने उसके नेतृत्व वाले गठबंधन में रहते हुए किसी दूसरी पार्टी के ‘स्लीपर सेल’ की तरह काम किया.

DMK ने SIR के मुद्दे और कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों को अपने चुनावी नुकसान के कारणों में भी गिनाया. इस विवाद के बीच DMK ने कांग्रेस के नेतृत्व में होने वाले इस प्रदर्शन से दूरी बना ली है.

राहुल और विजय की मुलाकात के बाद बढ़ी हलचल

TVK के INDIA गठबंधन में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विजय की 10 अक्टूबर को मुलाकात हुई थी. दोनों नेताओं को विजय के आवास से साथ निकलते हुए देखा गया था. इसके बाद उन्होंने पलावक्कम में साथ बैठकर कॉफी भी पी थी.

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