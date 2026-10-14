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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रCJP फाउंडर अभिजीत दीपके से जुड़े सवाल पर छगन भुजबल बोले, 'मैं कोई...'

CJP फाउंडर अभिजीत दीपके से जुड़े सवाल पर छगन भुजबल बोले, 'मैं कोई...'

एनसीपी के सीनियर नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नासिक में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. जब उनसे अभिजीत दीपके का नाम लेकर सवाल पूछा गया तो जानिए क्या कहा?

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 14 Oct 2026 05:59 PM (IST)
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नासिक में एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल मीडिया से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान तब उनसे अभिजीत दीपके का नाम लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने 'हाथ जोड़' लिए. उन्होंने कहा कि 'मैं कोई नेशनल लीडर नहीं हूं भाई.'

जब उनसे कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आंदोलन में तो ये होना ही है. हम लोगों ने भी बहुत सारे आंदोलन किए. सरकार और कानून के कुछ नियम होते हैं. जेल में भी जाना पड़ता है. जब जंतर-मंतर पर जाने पर रोक लगी थी तो उन्होंने वहां जाने की कोशिश की. उनको भी पता था कि हम वहां जाएंगे तो अरेस्ट हो ही जाएंगे. 

महात्मा गांधी ने भी कानून तोड़ा था- भुजबल

भुजबल ने आगे कहा, "कोर्ट में जाएंगे तो एकाध दो दिन में छूट भी जाएंगे...आंदोलन करना, सत्याग्रह करना और भूख हड़ता करना, हमारी आजादी तो इसी रास्ते से आई है. वो सबको हक है. महात्मा गांधी ने भी कानून तोड़ा था. उनको भी पुलिस ने कहा था कि ये कानून के खिलाफ है. जो आंदोलन करते हैं उनको पता है कि पुलिस अपना काम करेगी. फिर कोर्ट में मैटर जाता है. कोई बड़ी बात नहीं है."

गौरतलब है कि बुधवार (14 अक्टूबर) को सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया. मंगलवार को सौरव, रांका और अजिंक्य शिंदे अपने समर्थकों के साथ जंतर-मंतर में गेट फांदकर घुस गए थे. इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था. गौरतलब कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से बाहर किया जा चुका है. पुलिस ने प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी ग्राउंड तय किए हैं. 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 14 Oct 2026 05:53 PM (IST)
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Abhijeet Dipke
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