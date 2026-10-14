CJP फाउंडर अभिजीत दीपके से जुड़े सवाल पर छगन भुजबल बोले, 'मैं कोई...'

नासिक में एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल मीडिया से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान तब उनसे अभिजीत दीपके का नाम लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने 'हाथ जोड़' लिए. उन्होंने कहा कि 'मैं कोई नेशनल लीडर नहीं हूं भाई.'

जब उनसे कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आंदोलन में तो ये होना ही है. हम लोगों ने भी बहुत सारे आंदोलन किए. सरकार और कानून के कुछ नियम होते हैं. जेल में भी जाना पड़ता है. जब जंतर-मंतर पर जाने पर रोक लगी थी तो उन्होंने वहां जाने की कोशिश की. उनको भी पता था कि हम वहां जाएंगे तो अरेस्ट हो ही जाएंगे.

महात्मा गांधी ने भी कानून तोड़ा था- भुजबल

भुजबल ने आगे कहा, "कोर्ट में जाएंगे तो एकाध दो दिन में छूट भी जाएंगे...आंदोलन करना, सत्याग्रह करना और भूख हड़ता करना, हमारी आजादी तो इसी रास्ते से आई है. वो सबको हक है. महात्मा गांधी ने भी कानून तोड़ा था. उनको भी पुलिस ने कहा था कि ये कानून के खिलाफ है. जो आंदोलन करते हैं उनको पता है कि पुलिस अपना काम करेगी. फिर कोर्ट में मैटर जाता है. कोई बड़ी बात नहीं है."

गौरतलब है कि बुधवार (14 अक्टूबर) को सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया. मंगलवार को सौरव, रांका और अजिंक्य शिंदे अपने समर्थकों के साथ जंतर-मंतर में गेट फांदकर घुस गए थे. इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था. गौरतलब कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से बाहर किया जा चुका है. पुलिस ने प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी ग्राउंड तय किए हैं.

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