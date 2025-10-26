हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'पैर लड़खड़ाने लग गए हैं', डिप्टी CM एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर संजय राउत ने कसा तंज

'पैर लड़खड़ाने लग गए हैं', डिप्टी CM एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर संजय राउत ने कसा तंज

Mumbai News: राउत ने लिखा कि अब एकनाथ शिंदे के पैर लड़खडाने लगाये हैं, इसलिए वे बार-बार दिल्ली भाग रहे हैं. राउत ने दावा करते हुए लिखा कि उन्होंने पार्टी और बहुमत दोनों चुराए हैं.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 26 Oct 2025 12:49 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में शिवसेना नेता (UBT) संजय राउत ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सामना में लेख के जरिए तीखा वार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सिम्बल और बहुमत की सुनवाई से पहले वे दिल्ली अपने मालिकों के पास भाग जाते हैं. राउत ने शिंदे गुट को चुराया हुआ दल करार दिया और संविधान और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए.

संजय राउत ने आगे लिखा कि अब एकनाथ शिंदे के पैर लड़खडाने लग गए हैं, इसलिए वे बार-बार दिल्ली भाग रहे हैं. तंज कसते हुए शिंदे की तुलना अन्य राज्यों के नेताओं से करते हुए बताया कि जैसे चंद्रबाबू नायडू अपने राज्यों में बैठकर फैसला लेते हैं लेकिन शिंदे के मालिक दिल्ली में बैठे हैं. संजय राउत का इशारा नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर था.

राउत ने दावा करते हुए लिखा कि उन्होंने पार्टी और बहुमत दोनों चुराए हैं और अब बार-बार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं. शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख पाएगी. और अगर ऐसा हुआ तो न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा. दुनिया भारतीय संविधान पर सवाल उठा रही है, क्यूंकि एक चुराए हुए दल को सभी अधिकार दिए जा रहे हैं. फिर भी हमें नयायपालिका पर विश्वास है.

शिंदे गुट की बीजेपी में विलय की नौबत    

महाराष्ट्र में  सीट बंटवारे पर राउत ने शिंदे पर 50-50 सीट फार्मूले पर जोरदार हमला बोला कि एकनाथ शिंदे के पास मुंबई में क्या है? बीजेपी उन्हें इतनी सीटें कभी नहीं देने वाली. यही नहीं राउत ने दावा किया कि शिंदे गुट के पास अब कोई 'पार्टी' बची ही नहीं है, और अंततः उन्हें अपना गुट बीजेपी में विलय करना पड़ेग. शिंदे गुट अब बीजेपी का अंगवस्त्र है मात्र.

संजय राउत ने शिंदे की बयानबाजी को 'बेडूक' (ढोल-नगाड़े जैसी) बताते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे की बेडूक अब शुरू हो गई है. अब अदालत को न्याय करना होगा. उन्होंने जोड़ा कि मोदी-शाह के सामने शिंदे जितनी भी छाती ठोकते हों, लेकिन अंदर की चर्चाएं सबको पता हैं.

फलटण दौरे पर उठाए सवाल

महाराष्ट्र के फलटण दौरे पर संजय राउत ने इसे 'निर्जला पणा' (बिना आत्मा का दिखावा) कहा. उन्होंने कहा कि जो खुद को गृहमंत्री मानते हैं (इशारा अमित शाह की ओर), उनके मन में कुछ और चल रहा है, इसलिए मंच साझा नहीं किया गया.

1 नवंबर को बड़ा मोर्चा-अडानी पर हमला

संजय राउत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए लिखा कि पूरे देश को अडानी के हवाले कर दिया है, यही नहीं बजट भी अडानी के हाथों में दे दिया गया है. कांग्रेस की वोटर लिस्ट की जांच की मांग का समर्थन करते हुए राउत ने कहा कि हमने आवाज उठाई है और चुनाव आयोग की इसकी जांच करनी चाहिए, महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत करनी चाहिए.

राउत ने बताया कि एक नवम्बर को मुंबई में बड़ा मोर्चा (रैली) निकाला जाएगा. इसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे), शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी सहित कई दल शामिल होंगे. यह मोर्चा फैशन स्ट्रीट से शुरू होकर मेट्रो सिनेमा होते हुए मुंबई महानगरपालिका तक जाएगा. वहां प्रमुख नेताओं के भाषण होंगे, और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी.

शिखर सम्मलेन में मोदी के न जाने पर कटाक्ष

संजय राउत ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि मोदी जी तो बहुत महत्वपूर्ण विदेशी दौरे करते हैं, तो उन्हें इस शिखर सम्मेलन में भी उपस्थित रहना चाहिए था. लेकिन उन्हें बिहार का चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है.

बालासाहेब की शिवसेना मोदी-शाह नहीं चुरा सकते

संजय राउत ने शिवसेना के अस्तित्त्व को लेकर लिखा कि बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की सौ पीढ़ियां भी नहीं चुरा सकतीं.  यही नहीं राउत ने शिंदे गुट को 'चुराया हुआ' बताते हुए शिवसेना की असली विरासत को बचाने का संकल्प जताया है.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 26 Oct 2025 12:46 PM (IST)
Tags :
Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Trump On Russian Oil: 'भारत ने रूसी तेल खरीद में पूरी तरह की कटौती ', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया दावा; चीन को लेकर क्या कहा?
'भारत ने रूसी तेल खरीद में पूरी तरह की कटौती ', ट्रंप ने फिर किया दावा; चीन को लेकर क्या कहा?
बिहार
बिहार में तेजस्वी का मास्टरस्ट्रोक! पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन, 50 लाख का बीमा और 5 लाख की मदद का ऐलान
बिहार में तेजस्वी का मास्टरस्ट्रोक! पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन और 50 लाख के बीमा का ऐलान
क्रिकेट
MS Dhoni की बेटी बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? 10 साल की जीवा धोनी ने साक्षी के सामने बताई दिल की बात
MS Dhoni की बेटी बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? 10 साल की जीवा धोनी ने साक्षी के सामने बताई दिल की बात
इंडिया
'छठ पर्व सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण', मन की बात में बोले पीएम मोदी
'छठ पर्व सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण', मन की बात में बोले पीएम मोदी
Advertisement

वीडियोज

Tej Pratap Yadav किसकी वजह से परिवार से निकाले गए ? बता दिया सारा राज | Bihar Chunav | Mahua
Mann Ki Baat LIVE: पीएम मोदी के मन की बात | 127th Episode | Bihar Election 2025 | Chhath Festival
India फिर बना दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती Economy ! IMF की report में बड़ा खुलासा| Paisa Live
अब Delhi -Noida में खत्म होगी महंगी Cab की tension! सरकार लेकर आई नई Cooperative Taxi Service|
West Bengal News: गोदाम में लगी भीषण आग, सबकुछ जलकर खाक, देखिए वीडियो
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Trump On Russian Oil: 'भारत ने रूसी तेल खरीद में पूरी तरह की कटौती ', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया दावा; चीन को लेकर क्या कहा?
'भारत ने रूसी तेल खरीद में पूरी तरह की कटौती ', ट्रंप ने फिर किया दावा; चीन को लेकर क्या कहा?
बिहार
बिहार में तेजस्वी का मास्टरस्ट्रोक! पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन, 50 लाख का बीमा और 5 लाख की मदद का ऐलान
बिहार में तेजस्वी का मास्टरस्ट्रोक! पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन और 50 लाख के बीमा का ऐलान
क्रिकेट
MS Dhoni की बेटी बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? 10 साल की जीवा धोनी ने साक्षी के सामने बताई दिल की बात
MS Dhoni की बेटी बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? 10 साल की जीवा धोनी ने साक्षी के सामने बताई दिल की बात
इंडिया
'छठ पर्व सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण', मन की बात में बोले पीएम मोदी
'छठ पर्व सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण', मन की बात में बोले पीएम मोदी
टेलीविजन
क्रिस्टल डिसूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से तोड़ा रिश्ता, तीन साल से कर रहे थे डेट!
क्रिस्टल डिसूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से तोड़ा रिश्ता, तीन साल से कर रहे थे डेट!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
ट्रेंडिंग
सुबह देर तक सो रहे थे बच्चे, मां ने बुला लिए बैंड-बाजा वाले, फिर कमरे में... वीडियो वायरल
सुबह देर तक सो रहे थे बच्चे, मां ने बुला लिए बैंड-बाजा वाले, फिर कमरे में... वीडियो वायरल
यूटिलिटी
IRCTC पर कंफर्म टिकट पाने का ये है सबसे सटीक तरीका, जान लें काम की बात
IRCTC पर कंफर्म टिकट पाने का ये है सबसे सटीक तरीका, जान लें काम की बात
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget