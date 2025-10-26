हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र: महिला डॉक्टर सुसाइड केस का आरोपी SI गोपाल बदाने गिरफ्तार, थाने में किया सरेंडर

महाराष्ट्र: महिला डॉक्टर सुसाइड केस का आरोपी SI गोपाल बदाने गिरफ्तार, थाने में किया सरेंडर

Maharashtra Doctor Suicide case: आत्महत्या से पहले महिला डॉक्टर ने गोपाल बदाने और प्रशांत बांकर के नाम अपनी हथेली पर लिखे थे. प्रशांत बनकर मृतक महिला डॉक्टर के मकान मालिक का बेटा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 26 Oct 2025 08:55 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के सातारा जिले में महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले में शनिवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने को गिरफ्तार कर लिया है. उसकी गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही पुलिस ने एक और आरोपी इंजीनियर प्रशांत बांकर को भी पुणे से हिरासत में लिया था. 

आत्महत्या से पहले महिला डॉक्टर ने गोपाल बदाने और प्रशांत बांकर के नाम अपनी हथेली पर लिखे थे. प्रशांत बनकर, मृतक महिला डॉक्टर के मकान मालिक का बेटा है और उस पर भी महिला डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. 

आरोपी गोपाल बदाने गिरफ्तार

पुलिस ने प्रशांत बांकर को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज गया है. सतारा के एसपी तुषार दोशी ने बताया कि गोपाल बदाने ख़ुद फलटण ग्रामीण पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया.  

महिला डॉक्टर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड जिले की रहने वाली और सातारा जिले के एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत थी. उसका शव गुरुवार की रात को फलटण कस्बे के एक होटल के कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला था. 

हथेली पर लिखे थे आरोपियों के नाम

डॉक्टर ने अपनी हथेली पर लिखे ‘सुसाइड नोट’ में आरोप लगाया था कि सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया, जबकि बांकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था. दोनों के खिलाफ फलटण में बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस के अनुसार, बांकर उस मकान के मालिक का बेटा है, जहां महिला चिकित्सक रहती थी. जांच ​​के दौरान मामले में नाम सामने आने के बाद गोपाल बदाने को निलंबित कर दिया गया था. 

इस बीच शुक्रवार को महिला डॉक्टर का अंतिम संस्कार उसके पैतृक स्थान बीड़ के वडवानी तहसील में कर दिया गया है. परिजनों ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की हैं. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा. 

Published at : 26 Oct 2025 08:53 AM (IST)
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS Maharashtra Doctor Suicide Case
Embed widget