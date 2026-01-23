संजय राउत बोले, 'शिवसेना पर इससे बुरा समय पहले कभी नहीं आया, सत्ता नहीं मिलने के कारण...'

हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की जन्मशताब्दी वर्ष की शुरुआत पर शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि देशभर से कई मान्यवरों ने बालासाहेब ठाकरे को लेकर अपने संदेश भेजे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने भी बालासाहेब के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर यह बताया था कि उन्हें उनसे दिशा और ऊर्जा मिली, लेकिन वही पीएम मोदी बाद में शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देते हैं.

संजय राउत ने कहा, ''अब वही लोग बालासाहेब ठाकरे से ऊर्जा लेने की बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बालासाहेब एक महान और लोकमान्य व्यक्तित्व थे. लोकमान्य तिलक के बाद अगर कोई नेता सही मायने में लोकमान्य हुआ तो वह बालासाहेब ठाकरे थे.'' उन्होंने बताया कि आज इस अवसर पर एक विशेष समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों उपस्थित रहेंगे.

बालासाहेब ठाकरे ने एकजुटता का संदेश दिया- संजय राउत

उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने आगे कहा, ''बालासाहेब ठाकरे ने देश और महाराष्ट्र को एकजुट रहने का संदेश दिया. उनकी दी हुई 'एकता की वज्रमूठ' किसी भी ताकत का सामना कर सकती है. उन्होंने आम आदमी को शूरवीर बनाया और समाज में कुछ अलग करने की भावना पैदा की.''

'बीजेपी ने धनुष-बाण का चुनाव चिह्न 'नामर्दों' के हाथ में दिया'

संजय राउत ने ये भी कहा कि बीजेपी किसी भी हालत में महापौर पद छोड़ने को तैयार नहीं होती. उन्होंने आरोप लगाया कि अगर बालासाहेब ठाकरे के फोटो का इस्तेमाल राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं किया जाता, तो शिवसेना को नहीं तोड़ा जाता. जिस बीजेपी का कभी अस्तित्व नहीं था, उसे बालासाहेब ने खड़ा किया और आज उसी बीजेपी ने शिवसेना को तोड़कर धनुष-बाण का चुनाव चिह्न 'नामर्दों' के हाथ में दे दिया.

सत्ता नहीं मिलने से हम तड़प नहीं रहे- संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने आगे कहा, ''शिवसेना पर इससे बुरा समय पहले कभी नहीं आया, लेकिन सत्ता नहीं मिलने के कारण हम तड़प नहीं रहे हैं. बीजेपी की 'राक्षसी महत्वाकांक्षा' अब साफ दिखाई दे रही है. पैसों के दम पर चुनाव जीतना बालासाहेब की विचारधारा नहीं थी.

राज ठाकरे की भूमिका पर टिप्पणी नहीं- संजय राउत

राज ठाकरे को लेकर पूछे गए सवाल पर संजय राउत ने कहा कि वे पार्टी के बड़े नेता हैं और उनकी भूमिका पर वे टिप्पणी नहीं करना चाहते. उन्होंने यह भी कहा कि राज ठाकरे का एक शानदार लेख आज ‘सामना’ में प्रकाशित हुआ है. KDMC (कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका) के घटनाक्रम पर बोलते हुए संजय राऊत ने कहा, ''जो कुछ वहां हुआ, वह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी पसंद आया होगा, ऐसा उन्हें नहीं लगता.'' राउत ने दोहराया कि मुख्यमंत्री राज्य का बॉस होता है और सत्ता उसी के पास होती है.