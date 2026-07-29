संजय राउत का दावा, 'PM ने देवेंद्र फडणवीस से कहा कि आपको...'
Sanjay Raut on Education Minister: संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस पढ़े लिखे आदमी हैं, इसलिए उनको शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए. प्रह्लाद जोशी को कोयला मंत्री ही रहने दिया जाए.
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी प्रह्लाद जोशी को दी गई है. इस पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को लाया गया है जिसका एजुकेशन के फील्ड से कभी कोई संबंध नहीं रहा है. वो कोयला मंत्री हैं, उन्हें कोयला मंत्री रहने दो. अब कोयला मंत्री को आपने शिक्षा मंत्री बना दिया. उनकी विचारधारा क्या है. रेपिस्ट का समर्थन करने वाले लोग अगर देश के एजुकेशन मिनिस्ट बनाए जाते हैं तो खोट हमारे प्रधानमंत्री की अक्ल में है. प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि किसको नियुक्त किया जा रहा है.
फडणवीस बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर हो सकते हैं- राउत
संजय राउत ने आगे कहा, "मैंने पहले भी कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर हो सकते हैं. आप उनको यहां लाइए. प्रधानमंत्री ने उनको कहा भी है कि आपको आना होगा. देर किस बात की है? देवेंद्र फडणवीस पढ़े लिखे आदमी हैं. ऐसे लोगों को एजुकेशन मिनिस्ट्री देना चाहिए."
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बीजेपी झूठ की खान है- राउत
शिवसेना यूबीटी सांसद ने ये भी कहा, "बीजेपी झूठ की खान है. मैंने उनका वक्तव्य ट्वीट किया है कि वो रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं. कोई बिना वजह तो नहीं बोलेगा न? एक नहीं दस बार आपने बात की है. हम आपको पहचानते हैं. प्रह्लाद जोशी हमारे पुराने मित्र रहे हैं."
यह पहली बार नहीं है जब संजय राउत ने सीएम फडणवीस का नाम लेकर कहा हो कि वो शिक्षा मंत्री बनेंगे. इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि सीएम फडणवीस को शिक्षा मंत्री तो बनना ही होगा.
छात्रों पर कार्रवाई रुकनी चाहिए- राउत
कॉकरोच जनता पार्टी ने दोबारा आंदोलन करने की चेतावनी दी है. इस पर उन्होंने कहा, "छात्रों पर कार्रवाई रुकनी चाहिए क्योंकि आपने (सरकार) ने प्रॉमिस किया है. लेकिन आप बोलेंगे कि अपराधिक तत्व वालों को हम नहीं छोड़ेंगे. ये शुरुआत तो मोदी कैबिनेट से होनी चाहिए. बच्चों की तरफ से क्यों होनी चाहिए?"