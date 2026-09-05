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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रRSS के स्कूल खोलने पर संजय राउत का तंज, बोले- 'शिक्षा सरकार का काम...'

RSS के स्कूल खोलने पर संजय राउत का तंज, बोले- 'शिक्षा सरकार का काम...'

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने पश्चिम बंगाल में विद्या भारती द्वारा स्कूल खोलने पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि स्कूल और शिक्षा के काम की जिम्मेदारी सरकार की है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 05 Sep 2026 01:38 PM (IST)
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महाराष्ट्र में शिवसेना (UBT) नेता और सांसद संजय राउत ने आरएसएस के शिक्षा संगठन विद्या भारती द्वारा स्कूल खोलने और शिक्षा को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा,  "क्या RSS स्कूल खोलेगा? वे टीचर कहां से लाएंगे? क्या भागवत जी अमेरिका और इंग्लैंड गए हैं ताकि आप वहां इंटरनेशनल स्कूल खोलने के लिए टीचर भेज सकें? क्या वहां सरकारी स्कूल नहीं खुल रहे हैं? यह RSS का काम नहीं है. यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार का काम है."

संजय राउत ने आगे कहा, "चूंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार शिक्षा और स्कूलों के मामले में पूरी तरह से फेल हो गई हैं, इसलिए RSS बंगाल से अपना सिलेबस और एजुकेशन सिस्टम शुरू कर रहा है. तो, बंगाल में कई चीजें पहले ही हो चुकी हैं. RSS को अब थोड़ी स्टडी करने की ज़रूरत है. यह RSS का काम नहीं है. यह किसी और का भी काम नहीं है. यह सरकार का काम है."

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बंगाल में विद्या भारती साल में एक हजार स्कूल खोलेगी 

यहां बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की थी कि राजस्य में विद्या भारती से जुड़े कम से कम एक हजार स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है. अभी बंगाल में 313 स्चोल चल रहे हैं. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इस पर राजनीतिक टीका-टिप्पणी शुरू हो चुकी है. इसी पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने जोर देकर कहा कि स्कूल और शिक्षा राज्य का विषय है न कि आरएसएस या किसी और संस्था का.

जेल में बताया जान का खतरा 

संजय राउत ने इसके साथ ही जेल में खुद की या जो राजनेता विपक्ष के हैं उनकी जान को खतरा बताया है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उनको इस संबंध में आगाह किया था. जेल में किसी को भी कुछ भी मिलाकर देने की पूरी संभावना है. खासकर मेरे जैसे लोग जो सरकार के खिलाड़ आंदोलन करते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 01:38 PM (IST)
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