Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: बच्चों संग किले से कूदकर महिला पहलवान ने दी जान, FIR दर्ज

महाराष्ट्र: बच्चों संग किले से कूदकर महिला पहलवान ने दी जान, FIR दर्ज

महाराष्ट्र में गुरुवार को राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान अश्विनी मनोहर पोल की मोत की खबर सामने आई है. अश्विनी ने अपने दो बच्चों के साथ धाराशिव जिले में 80 फीट ऊंचे 'उपली बुर्ज' से कूदकर जान दे दी.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 05 Sep 2026 12:36 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में मशहूर नलदुर्ग किले से एक दुखद खबर सामने आ रही है. यहां एक राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान ने अपने दो बच्चों के साथ 80 फीट ऊंचे 'उपली बुर्ज' से कूदकर जान दे दी.

मृतक महिला के पिता ने पति एवं तीन अन्य लोगों के खिलाफ दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है. मृतक महिला की पहचान अश्विनी मनोहर पोल (30 वर्ष) के रूप में हुई है और राष्ट्रीय स्तर की पहलवान थीं. अश्विनी को 'महाराष्ट्र की शेरनी' भी कहा जाता था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

'छपरी, गुंडा...', स्वतंत्र भारद्वाज पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान

क्या है मामला?

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, वहांतल गांव में अपने माता-पिता के साथ रहने वाली अश्विनी मनोहर पोल गुरुवार (3 सितंबर) को अपने पांच साल के बेटे अजिंक्य और ढाई साल की जुड़वां बेटियों वीरा और क्रांति के साथ ऐतिहासिक जगह पर गई थीं. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला और उसके तीन बच्चे किले के सबसे ऊंचे हिस्से, 'ऊपली बुर्ज' से गिर गए. इस हादसे में बेटे अजिंक्या और जुड़वां बेटियों में से एक क्रांति की मौत हो गई है. वहीं, दूसरी जुड़वा बेटी वीरा गंभीर रुप से घायल हो गई, जिसका धाराशिव के सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है. 

पिता ने दर्ज कराई शिकायत

अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में इस मामले में दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में महिला के पिता ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर नलदुर्ग पुलिस थाने में उसके पति, ससुर और पीड़िता की दो महिला रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान उसके पति मनोहर पोल, उसके पिता अंकुश पोल और दो महिला रिश्तेदारों के तौर पर की गई है. ये सभी लातूर जिले के अंबुलगा के रहने वाले हैं.

दहेज को लेकर करते थे परेशान

अधिकारी ने कहा कि अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. मृतक महिला के पिता तानाजी मोहिते ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी दहेज और जुड़वां बेटियों को जन्म देने को लेकर उसे परेशान करते थे. उन्होंने बताया कि ससुराल पक्ष लगातार महिला पर पैसे और सोने की चूड़ियों की मांग कर रहे थे. महिला का पति और परिवार उसपर ऑटो-रिक्शा खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम करने का दबाव बना रहे थे.

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

मृतक महिला के पिता कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 80 (दहेज के कारण मौत), 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 85 (महिला के साथ क्रूरता) और  धारा 3(5) (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि ससुराल पक्ष के साथ तनाव के कारण अश्विनी पिछले तीन महीनों से अपने पिता के घर ही रही थी. 

कौन थी अश्विनी पोल?

अश्विनी पोल राष्ट्रीय स्तर की जानी-मानी पहलवान थीं. उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती मुकाबलों में कुल 5 गोल्ड और 6 सिल्वर मेडल जीते थे. कुश्ती में उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें 'महाराष्ट्र की शेरनी' के नाम से जाना जाता था. अश्विनी मुंबई में महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स (MSF) में कार्यरत थीं. उन्होंने कुछ महीने पहले अपने पति मनोहर पोल की सलाह पर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था. पति के साथ चल रहे विवाद के कारण वो पिछले तीन महीने से अपने पिता के घर रह रही थीं.

अश्विनी के परिवार का कुश्ती से गहरा नाता रहा है. उनके पिता ने अपनी बेटी की प्रैक्टिस के लिए घर से ही ट्रेनिंग की शुरूआत की थी. अश्विनी ने कई नेशनल लेवल की कुश्ती प्रतियोगिताओं में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने 2007 में तिरुवनंतपुरम में और 2008 और 2009 में भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीते. जानकारी के अनुसार, अश्विनी ने अपने पूरे करियर में 5 गोल्ड और 6 सिल्वर मेडल जीते थे.

मुंबई: दही हांडी पर BMC अलर्ट, गोविंदाओं के लिए किया ये इंतजाम

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Dharashiv News Ashwini Paul
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Mumbai Dahi Handi: दही हांडी पर BMC अलर्ट, गोविंदाओं के लिए किया ये इंतजाम
मुंबई: दही हांडी पर BMC अलर्ट, गोविंदाओं के लिए किया ये इंतजाम
महाराष्ट्र
'छपरी, गुंडा...', स्वतंत्र भारद्वाज पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान
'छपरी, गुंडा...', स्वतंत्र भारद्वाज पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान
महाराष्ट्र
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
महाराष्ट्र
मुंबई में CM फडणवीस-शिंदे फोड़ेंगे हांडी, गोविंदाओं की पढ़ाई होगी मुफ्त
मुंबई में CM फडणवीस-शिंदे फोड़ेंगे हांडी, गोविंदाओं की पढ़ाई होगी मुफ्त
Advertisement

वीडियोज

आ गए नंदलाला.. देशभर में जन्माष्टमी की धूम। Janamashtami
NEPAL FLASH FLOOD UPDATE: नेपाल में नई चेतावनी डराने वाली... ABPLIVE
Sansani: पापा की ठग परियों का 'जबरा गैंग' ! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: Aniruddhacharya के बिगड़े बोल.. दिया हिंदू- मु्स्लिम पर ज्ञान !
Tamilnadu Road Accident: टर्न लेते वक्त हादसा, चार बहनों का आखिरी सफर! Viral Video
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड, फिर मंडरा रहा खतरा
नेपाल में बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड, फिर मंडरा रहा खतरा
बिहार
आरक्षण पर मैथिली ठाकुर का बयान, कहीं बढ़ न जाए BJP की टेंशन?
आरक्षण पर मैथिली ठाकुर का बयान, कहीं बढ़ न जाए BJP की टेंशन?
क्रिकेट
Asia Cup: भारत ने जीते 82 प्रतिशत मैच, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख बौखला जाएगा हर एक पाकिस्तानी
भारत ने जीते 82 प्रतिशत मैच, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख बौखला जाएगा हर एक पाकिस्तानी
बॉलीवुड
82 करोड़ कमा चुकी 'हनुमान अंश' को OTT प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
'हनुमान अंश' को ओटीटी प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
महाराष्ट्र
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
इंडिया
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
Home Tips
Milk Storage: फ्रिज में रखने के बाद भी खट्टा हो जाता है दूध? न करें ये 1 गलती
फ्रिज में रखने के बाद भी खट्टा हो जाता है दूध? न करें ये 1 गलती
ऑटो
अब Alto K10 खरीदना हुआ सस्ता, ऐसे खरीदने पर होगी 62,500 रुपये की बचत
अब Alto K10 खरीदना हुआ सस्ता, ऐसे खरीदने पर होगी 62,500 की बचत
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget