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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai Dahi Handi: दही हांडी पर BMC अलर्ट, गोविंदाओं के लिए किया ये इंतजाम

Mumbai Dahi Handi: दही हांडी पर BMC अलर्ट, गोविंदाओं के लिए किया ये इंतजाम

Mumbai Dahi Handi 2026: मुंबई में दही हांडी फेस्टिवल को लेकर बीएमसी ने सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है. सबअर्बन अस्पतालों में 105 बेड तैयार रखे गए हैं. घायल गोविन्दाओं को अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाएगा.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 05 Sep 2026 10:10 AM (IST)
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महाराष्ट्र में दही हांडी फेस्टिवल पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बड़े जोश के साथ मनाया जाता है. इस दही हांडी फेस्टिवल के मौके पर गोविंदा बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं. मुंबई शहर के साथ-साथ पूर्वी और पश्चिमी सबअर्ब्स में भी इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए अलग-अलग गोविंदा टीमें पूरी कोशिश कर रही हैं. 

गोकुलाष्टमी के दिन दही हांडी के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हॉस्पिटल को तैयार रहने के खास निर्देश दिए गए हैं.इनमें घायल गोविंदाओं को मुफ्त इलाज दिया जाए, अस्पतालों के डीन, चीफ़ मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को गोविंदाओं के इलाज के लिए तैयार रहने के निर्देश हैं.

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सबअर्बन अस्पतालों में 105 बेड तैयार 

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की एक अहम सांस्कृतिक पहचान दही हांडी कार्यक्रम के दौरान गोविंदाओं के घायल होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, शिव में लोकमान्य तिलक सर्वोपचार अस्पताल, परेल में राजे एडवर्ड स्मारक (K. E. M.) अस्पताल और मुंबई सेंट्रल में नायर अस्पताल में खास इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. साथ ही, 16 सबअर्बन अस्पतालों में 105 बेड तैयार रखे गए हैं। इनमें से हर अस्पताल में 5 से 10 बेड हैं.

तीन शिफ्ट में मेडिकल स्टाफ तैनात 

इस सिस्टम के तहत, मामूली रूप से घायल गोविंदाओं को तय प्रक्रिया के अनुसार फ़र्स्ट एड दिया जाता है और उन्हें घर भेज दिया जाता है. इस बीच, उन गोविंदाओं के लिए भी इलाज की सुविधाएं दी जाएंगी जो गंभीर रूप से घायल हैं और जिन्हें लंबे समय तक इलाज की ज़रूरत है. इसके लिए नगर निगम ने 3 शिफ्ट में मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ को लगाया है.

नगर निगम के अस्पतालों में सभी दवाइयां, इंजेक्शन और सर्जिकल सामान, POP तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं. एक्स-रे और दूसरी मशीनें भी तैयार रखी गई हैं. प्रशासन के ज़रिए नगर निगम के सभी अस्पतालों और हेल्थ सिस्टम को भी निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान सभी अस्पताल कर्मचारी और डॉक्टर सतर्क रहें.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Dahi Handi MUMBAI MAHARASHTRA NEWS
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