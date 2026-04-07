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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकोलकाता तक मिसाइल पहुंचाने वाली पाकिस्तान की धमकी पर प्रियंका चतुर्वेदी की दो टूक, जानें क्या कहा?

कोलकाता तक मिसाइल पहुंचाने वाली पाकिस्तान की धमकी पर प्रियंका चतुर्वेदी की दो टूक, जानें क्या कहा?

Priyanka Chaturvedi News: प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी के लिए बंगाल चुनाव प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया है. इस बीच उनके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया जाए.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 07 Apr 2026 01:14 PM (IST)
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पाकिस्तान ने हाल ही में भारत के कोलकाता शहर पर मिसाइल अटैक की धमकी दी थी. मीडिया के सामने आकर पाकिस्तान के डिफेंस मिलिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि उनकी मिसाइल कोलकाता तक पहुंच सकती है, जबकि उनके देश से कोलकाता की दूरी 2000 किलोमीटर के करीब है. पाकिस्तान के ऐसे बयान के बाद से भारत में विपक्षी दल मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं. इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी की सीनियर नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की भी प्रतिक्रिया आई है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "पाकिस्तान का कहना है कि उनकी एक मिसाइल कोलकाता तक भी जा सकती है. यह एक गंभीर विषय है और इसपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए."

पाकिस्तान को दो टूक जवाब देना जरूरी

शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा, "बंगाल चुनाव के बीच में जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, यह चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा बन चुका है. ऐसे में उनके लिए पाकिस्तान को दो टूक जवाब देना जरूरी है. यही अपेक्षा देश के पीएम, डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से करती हूं."

क्या थी ख्वाजा आसिफ की गीदड़भभकी?

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में कहा था कि अगर इस बार भारत कोई 'फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन' करने की कोशिश करता है तो इंशाअल्लाह हम उसे कोलकाता तक ले जाएंगे. इस धमकी को दोहराता हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा 'दोबारा भारत ने ऐसी हरकत की तो पहले तो 200-250 किलोमीटर तक हम गए थे लेकिन इस दफा कोलकाता तक पहुंचकर आएंगे.'

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 07 Apr 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi Pakistan Shiv Sena UBT MAHARASHTRA NEWS
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