पाकिस्तान ने हाल ही में भारत के कोलकाता शहर पर मिसाइल अटैक की धमकी दी थी. मीडिया के सामने आकर पाकिस्तान के डिफेंस मिलिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि उनकी मिसाइल कोलकाता तक पहुंच सकती है, जबकि उनके देश से कोलकाता की दूरी 2000 किलोमीटर के करीब है. पाकिस्तान के ऐसे बयान के बाद से भारत में विपक्षी दल मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं. इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी की सीनियर नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की भी प्रतिक्रिया आई है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "पाकिस्तान का कहना है कि उनकी एक मिसाइल कोलकाता तक भी जा सकती है. यह एक गंभीर विषय है और इसपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए."

Delhi: Former Shiv Sena (UBT) MP Priyanka Chaturvedi says, "The reports from Pakistan that a missile could even reach Kolkata are a serious matter, and I believe the Defence Minister and the Prime Minister should respond to this, as should the Home Minister. The way the… pic.twitter.com/YfYpCYCOMW — IANS (@ians_india) April 7, 2026

पाकिस्तान को दो टूक जवाब देना जरूरी

शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा, "बंगाल चुनाव के बीच में जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, यह चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा बन चुका है. ऐसे में उनके लिए पाकिस्तान को दो टूक जवाब देना जरूरी है. यही अपेक्षा देश के पीएम, डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से करती हूं."

क्या थी ख्वाजा आसिफ की गीदड़भभकी?

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में कहा था कि अगर इस बार भारत कोई 'फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन' करने की कोशिश करता है तो इंशाअल्लाह हम उसे कोलकाता तक ले जाएंगे. इस धमकी को दोहराता हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा 'दोबारा भारत ने ऐसी हरकत की तो पहले तो 200-250 किलोमीटर तक हम गए थे लेकिन इस दफा कोलकाता तक पहुंचकर आएंगे.'