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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'PM मोदी की लोकप्रियता खत्म', दतिया-बांकीपुर में BJP की हार पर बोले संजय राउत

'PM मोदी की लोकप्रियता खत्म', दतिया-बांकीपुर में BJP की हार पर बोले संजय राउत

Sanjay Raut On Datia-Bankipur Result: बांकीपुर और दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है. इस बीच संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 04 Aug 2026 01:14 PM (IST)
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बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है. इस बीच पक्ष-विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी चुनाव परिणामों को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है.

संजय राउत ने चुनाव परिणामों में बीजेपी की हार पर कहा, "बांकीपुर या दतिया का जो नतीजा आया है उस पर भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए. पीएम मोदी को सोचना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए. उन्हें यह सोचना चाहिए कि लोगों ने क्यों नकारा है." उन्होंने आगे कहा, आपकी सरकार, बीजेपी और मोदी जी की लोकप्रियता खत्म हो गई है.

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संजय राउत ने बीजेपी पर कसा तंज

संजय राउत ने आगे कहा, "लोग आपके ढोंग और झूठेपन को पहचान गए हैं. राम मंदिर में लूट, जंतर मंतर पर पैलेट गन से गोलियां चलाई गईं, नितिन नवीन के सामने हनुमान को बंदर बनाकर नचाया. ये जनता को पसंद नहीं है. जनता और नई पीढ़ी की सोच बहुत आगे निकल चुकी है."

ईवीएम को लेकर संजय राउत का बड़ा दावा

उन्होंने यह भी कहा, "अब जाति के कारण राजनीति नहीं चलेगी और बिहार में आपने जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया है उसका चरित्र एक वजह है." वहीं दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा, "ईवीएम तो आपकी है. सबकुछ आपका है. फिर भी लोगों ने आपको हराया." संजय राउत ने दावा करते हुए कहा, "ईवीएम में 30 प्रतिशत का घोटाला करने के बाद भी आप हार गए." 

बता दें कि मध्य प्रदेश की दतिया और बिहार की बांकीपुर सीट पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही. बीजेपी की इस हार के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है. चुनाव परिणामों को लेकर विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर निशाना साधने में लगे हुए हैं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Bankipur News BJP MAHARASHTRA NEWS NARENDRA MODI SANJAY RAUT Datia NEWS
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