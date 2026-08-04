'PM मोदी की लोकप्रियता खत्म', दतिया-बांकीपुर में BJP की हार पर बोले संजय राउत

बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है. इस बीच पक्ष-विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी चुनाव परिणामों को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है.

संजय राउत ने चुनाव परिणामों में बीजेपी की हार पर कहा, "बांकीपुर या दतिया का जो नतीजा आया है उस पर भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए. पीएम मोदी को सोचना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए. उन्हें यह सोचना चाहिए कि लोगों ने क्यों नकारा है." उन्होंने आगे कहा, आपकी सरकार, बीजेपी और मोदी जी की लोकप्रियता खत्म हो गई है.

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संजय राउत ने बीजेपी पर कसा तंज

संजय राउत ने आगे कहा, "लोग आपके ढोंग और झूठेपन को पहचान गए हैं. राम मंदिर में लूट, जंतर मंतर पर पैलेट गन से गोलियां चलाई गईं, नितिन नवीन के सामने हनुमान को बंदर बनाकर नचाया. ये जनता को पसंद नहीं है. जनता और नई पीढ़ी की सोच बहुत आगे निकल चुकी है."

ईवीएम को लेकर संजय राउत का बड़ा दावा

उन्होंने यह भी कहा, "अब जाति के कारण राजनीति नहीं चलेगी और बिहार में आपने जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया है उसका चरित्र एक वजह है." वहीं दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा, "ईवीएम तो आपकी है. सबकुछ आपका है. फिर भी लोगों ने आपको हराया." संजय राउत ने दावा करते हुए कहा, "ईवीएम में 30 प्रतिशत का घोटाला करने के बाद भी आप हार गए."

बता दें कि मध्य प्रदेश की दतिया और बिहार की बांकीपुर सीट पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही. बीजेपी की इस हार के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है. चुनाव परिणामों को लेकर विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर निशाना साधने में लगे हुए हैं.

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