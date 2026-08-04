मुंबई में इंस्टाग्राम रील को लेकर शुरू हुआ विवाद अब आपराधिक मामले में बदल गया है. पवई पुलिस ने 13 लाख फॉलोअर्स वाले रील स्टार प्रतीक शिंदे समेत सात लोगों के खिलाफ अपहरण, मारपीट और धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है.

यह शिकायत कंटेंट क्रिएटर चेतन देवलेकर ने पवई पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है. शिकायत के मुताबिक, बेटिंग ऐप्स के प्रचार का विरोध करने के कारण आरोपियों ने उसका अपहरण किया था.

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क्या है पूरा मामला?

पीड़ित चेतन देवलेकर विक्रोली का रहने वाला है और उसने शिकायत में दावा किया है कि आरोपियों ने उसे 26 जुलाई को जबरन स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाया, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. आरोप है कि उन्हें करीब चार घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और बेटिंग ऐप्स से जुड़े वीडियो या कंटेंट नहीं बनाने के लिए दबाव डाला गया.

पुलिस के अनुसार, आरोपी एक चीनी बेटिंग ऐप को प्रमोट करने वाली रील्स बनाते थे, लेकिन पीड़ित चेतन ने अपनी रील में इस ऐप का विरोध किया था. चेतन ने अपनी शिकायत में बताया है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा बेटिंग ऐप्स के प्रमोशन के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए 'काउंटर रील्स' बना रहा था.

चार आरोपी गिरफ्तार

इस वीडियो पर आरोपियों को आपत्ति थी, जिसके बाद ही इन लोगों ने चेतन को धमकी दी थी कि वो इस तरह के रील्स न बनाए. इसके बाद उसे सबक सिखाने के मकसद से उसका अपहरण कर मारपीट की थी. इसके बावजूद चेतन ने बिना डरे पवई थाने में शिकायत दर्ज करवाई.

मामले में पुलिस ने अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रतीक शिंदे, अनिकेत गोडसे, समीर कुचेकर और यश बाबरे के तौर पर हुई है. पवई पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है.

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