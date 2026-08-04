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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रफेमस इन्फ्लुएंसर पर अपहरण और मारपीट का आरोप, FIR दर्ज, जानें मामला

फेमस इन्फ्लुएंसर पर अपहरण और मारपीट का आरोप, FIR दर्ज, जानें मामला

Mumbai News: यह शिकायत कंटेंट क्रिएटर चेतन देवलेकर ने पवई पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है. शिकायत के मुताबिक, बेटिंग ऐप्स के प्रचार का विरोध करने के कारण आरोपियों ने उनका अपहरण किया.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 04 Aug 2026 01:12 PM (IST)
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मुंबई में इंस्टाग्राम रील को लेकर शुरू हुआ विवाद अब आपराधिक मामले में बदल गया है. पवई पुलिस ने 13 लाख फॉलोअर्स वाले रील स्टार प्रतीक शिंदे समेत सात लोगों के खिलाफ अपहरण, मारपीट और धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है.

यह शिकायत कंटेंट क्रिएटर चेतन देवलेकर ने पवई पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है. शिकायत के मुताबिक, बेटिंग ऐप्स के प्रचार का विरोध करने के कारण आरोपियों ने उसका अपहरण किया था. 

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क्या है पूरा मामला?

पीड़ित चेतन देवलेकर विक्रोली का रहने वाला है और उसने शिकायत में दावा किया है कि आरोपियों ने उसे 26 जुलाई को जबरन स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाया, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. आरोप है कि उन्हें करीब चार घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और बेटिंग ऐप्स से जुड़े वीडियो या कंटेंट नहीं बनाने के लिए दबाव डाला गया.

पुलिस के अनुसार, आरोपी एक चीनी बेटिंग ऐप को प्रमोट करने वाली रील्स बनाते थे, लेकिन पीड़ित चेतन ने अपनी रील में इस ऐप का विरोध किया था. चेतन ने  अपनी शिकायत में बताया है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा बेटिंग ऐप्स के प्रमोशन के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए 'काउंटर रील्स' बना रहा था. 

चार आरोपी गिरफ्तार

इस वीडियो पर आरोपियों को आपत्ति थी, जिसके बाद ही इन लोगों ने चेतन को धमकी दी थी कि वो इस तरह के रील्स न बनाए. इसके बाद उसे सबक सिखाने के मकसद से उसका अपहरण कर मारपीट की थी. इसके बावजूद चेतन ने बिना डरे पवई थाने में शिकायत दर्ज करवाई. 

मामले में पुलिस ने अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रतीक शिंदे, अनिकेत गोडसे, समीर कुचेकर और यश बाबरे के तौर पर हुई है. पवई पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 04 Aug 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
FIR Social Media MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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