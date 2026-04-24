'पीएम मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस को...', ट्रंप पर राज्यसभा सांसद संजय राउत का निशाना

शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने ट्रंप को लेकर पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम फडणवीस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि ट्रंप पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार आने के बाद इस देश को नरक बना दिया गया है, तो इसका मतलब है कि इस देश के 140 करोड़ लोगों को पीएम मोदी ने नरक में धकेल दिया है. मेरे मित्र डोनाल्ड ने कड़वा सच सामने रखा है.

Maharashtra Elections 2026: महाराष्ट्र विधान परिषद् चुनाव में इन नेताओं को टिकट नहीं देगी बीजेपी, 30 की लिस्ट दिल्ली भेजी

'यह देश नरक नहीं बल्कि स्वर्ग है'

संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और यह घोषित करना चाहिए कि यह देश नरक नहीं बल्कि स्वर्ग है. वहीं उन्होंने विधान परिषद पर कहा कि उद्धव ठाकरे ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की है. हर्षवर्धन सकपाल मातोश्री पहुंचे. भविष्य की कई राजनीतिक घटनाओं, लोकसभा और चुनावों को लेकर महाविकास आघाड़ी के रूप में चर्चा हुई.

उन्होंने कहा कि विधान परिषद को लेकर भी यही भूमिका है कि वहां उद्धव ठाकरे को जाना चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर और महाविकास आघाड़ी के विधायकों के लिए यह राहत देने वाला होगा. उन्होंने कहा कि सुप्रिया सुले ने भी कहा कि उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी का विधिमंडल में नेतृत्व करना चाहिए.

सांसद ने कहा कि उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश की जा रही है, अब आगे का फैसला उनका होगा. विजय वड्डेटीवार ने भी कहा कि और भी इच्छुक हो सकते हैं. इच्छा कोई भी जता सकता है, इसमें क्या है. हम सभी उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं.

ऑटो रिक्शा में मराठी अनिवार्यता पर क्या कहा?

ऑटो रिक्शा में मराठी भाषा अनिवार्य करने पर कहा कि मराठी भाषा का विरोध एकनाथ शिंदे के गुट की ओर से हो रहा है. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की भूमिका महाराष्ट्र के हित में है. जो लोग इस निर्णय का विरोध करेंगे, वे मराठी और महाराष्ट्र के विरोधी हैं.

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी का विरोध करके लोग यहां कैसे रह सकते हैं? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आपको मराठी आनी ही चाहिए. वहीं उन्होंने नारी शक्ति वंदन पर बोलते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन एक दिखावा है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर किसी महिला को बैठाइए, पंकजा मुंडे को बनाइए. प्रधानमंत्री पद पर भी महिला को बैठाइए, तभी नारी शक्ति को वास्तविक बल मिलेगा.

राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का रुख साफ, हर्षवर्धन सपकाल बोले- 'उद्धव ठाकरे...'