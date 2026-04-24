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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'पीएम मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस को...', ट्रंप पर राज्यसभा सांसद संजय राउत का निशाना

'पीएम मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस को...', ट्रंप पर राज्यसभा सांसद संजय राउत का निशाना

Sanjay Raut On Trump: संजय राउत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रवैये पर सरकार को घेरा है. इस बीच उन्होंने पीएम गृहमंत्री और सीएम फडणवीस पर निशाना साधा है.

By : सूरज ओझा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Apr 2026 02:08 PM (IST)
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शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने ट्रंप को लेकर पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम फडणवीस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि ट्रंप पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार आने के बाद इस देश को नरक बना दिया गया है, तो इसका मतलब है कि इस देश के 140 करोड़ लोगों को पीएम मोदी ने नरक में धकेल दिया है. मेरे मित्र डोनाल्ड ने कड़वा सच सामने रखा है.

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'यह देश नरक नहीं बल्कि स्वर्ग है'

संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और यह घोषित करना चाहिए कि यह देश नरक नहीं बल्कि स्वर्ग है. वहीं उन्होंने विधान परिषद पर कहा कि उद्धव ठाकरे ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की है. हर्षवर्धन सकपाल मातोश्री पहुंचे. भविष्य की कई राजनीतिक घटनाओं, लोकसभा और चुनावों को लेकर महाविकास आघाड़ी के रूप में चर्चा हुई.

उन्होंने कहा कि विधान परिषद को लेकर भी यही भूमिका है कि वहां उद्धव ठाकरे को जाना चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर और महाविकास आघाड़ी के विधायकों के लिए यह राहत देने वाला होगा. उन्होंने कहा कि सुप्रिया सुले ने भी कहा कि उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी का विधिमंडल में नेतृत्व करना चाहिए.

सांसद ने कहा कि उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश की जा रही है, अब आगे का फैसला उनका होगा. विजय वड्डेटीवार ने भी कहा कि और भी इच्छुक हो सकते हैं. इच्छा कोई भी जता सकता है, इसमें क्या है. हम सभी उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं.

ऑटो रिक्शा में मराठी अनिवार्यता पर क्या कहा?

ऑटो रिक्शा में मराठी भाषा अनिवार्य करने पर कहा कि मराठी भाषा का विरोध एकनाथ शिंदे के गुट की ओर से हो रहा है. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की भूमिका महाराष्ट्र के हित में है. जो लोग इस निर्णय का विरोध करेंगे, वे मराठी और महाराष्ट्र के विरोधी हैं.

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी का विरोध करके लोग यहां कैसे रह सकते हैं? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आपको मराठी आनी ही चाहिए. वहीं उन्होंने नारी शक्ति वंदन पर बोलते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन एक दिखावा है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर किसी महिला को बैठाइए, पंकजा मुंडे को बनाइए. प्रधानमंत्री पद पर भी महिला को बैठाइए, तभी नारी शक्ति को वास्तविक बल मिलेगा.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 24 Apr 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस MAHARASHTRA NEWS NARENDRA MODI SANJAY RAUT MUMBAI NEWS AMIT SHAH
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