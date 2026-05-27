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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Eid-ul-Adha 2026 Wishes: ये मैसेज भेज कहें हैप्पी ईद-उल-अजहा, तुरंत रिप्लाई आएगा बकरीद मुबारक

Happy Eid-ul-Adha 2026 Wishes: ये मैसेज भेज कहें हैप्पी ईद-उल-अजहा, तुरंत रिप्लाई आएगा बकरीद मुबारक

Happy Eid-ul-Adha 2026 Wishes: जिलहिज्जा की दसवीं तारीख पर भारत में गुरुवार 28 मई को ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का दिन रहेगा. बकरीद पर दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को भेजने के लिए देखें बेहतरीन मैसेज.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 27 May 2026 04:24 PM (IST)
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Happy Eid-ul-Adha 2026 Wishes: इस्लामिक चंद्र कैलेंडर का आखिरी महीना जिलहिज्जा बहुत ही पाक और महत्वपूर्ण माना जाता है. खासकर जिलहिज्जी के पहले 10 दिन नेमत, बरकत और इबादत वाले होते हैं. इन दिनों मे हज यात्रा पूरी की जाती है और जिलहिज्जा के दसवें दिन कुर्बानी दी जाती है, जिसे बकरीद या बकरा ईद के नाम से जानते हैं,

ईद-उल-अजहा का त्योहार दुनियाभर में मुस्लिम समुदाय के लोग मनाते हैं. यह त्योहार पशु कुर्बानी के साथ ही अल्लाह पर विश्वास, श्रद्धा और समर्पण को भी दर्शाता है. बकरीद के दिन सुबह नमाज अदा की जाती है, घरों में तरह-तरह के पकवान बनते है, लोग नए कपड़े पहनते हैं, मेहमानों का घर पर आना-जाना होता है और पशु की कुर्बानी दी जाती है.

बकरीद के एक दिन पहले से तमाम तरह की तैयारियों के साथ ही मुबारकबाद का सिलसिला भी शुरू हो जाता है. अगर आप भी ईद-उल-अजहा पर अपने खास दोस्त, रिश्तेदार, परिवार या कलीग को मुबारकबाद देना चाहते हैं तो, यहां देखें बकरीद के बेहतरीन बधाई संदेश (Bakrid Wishes messages images status)

ये भी पढ़ें: Bakrid 2026: भारत में 28 मई को होगी बकरीद, कंफर्म हुई डेट जानें ईद-अल-अजहा का इस्लामिल महत्व

ईद का दिन है, अल्लाह का इनाम है,
कुर्बानी से भरपूर, यह प्यार का पैगाम है.
ईद-उल-अजहा की मुबारकबाद!


Happy Eid-ul-Adha 2026 Wishes: ये मैसेज भेज कहें हैप्पी ईद-उल-अजहा, तुरंत रिप्लाई आएगा बकरीद मुबारक

जो भी मांगा सच्चे दिल से, वो मुकम्मल हो,
ऐसी दुआओं से भरा, ये ईद का पैगाम हो.
बकरीद मुबारक!


Happy Eid-ul-Adha 2026 Wishes: ये मैसेज भेज कहें हैप्पी ईद-उल-अजहा, तुरंत रिप्लाई आएगा बकरीद मुबारक

आपकी कुर्बानी कबूल हो और आपकी
जिंदगी में नई उम्मीदें और सफलताएं आएं
हर दिल में सच्चा प्रेम और भाईचारा बना रहे.

आप सबसो ईद-उल-अजहा की मुकाबरकबाद!


Happy Eid-ul-Adha 2026 Wishes: ये मैसेज भेज कहें हैप्पी ईद-उल-अजहा, तुरंत रिप्लाई आएगा बकरीद मुबारक

अल्‍लाह आपको खुशियां और अता करे,
दुआ हमारी है आपके साथ,
बकरा ईद पर आप और सबाब हासिल करें!
Happy Eid Ul Adha 2026


Happy Eid-ul-Adha 2026 Wishes: ये मैसेज भेज कहें हैप्पी ईद-उल-अजहा, तुरंत रिप्लाई आएगा बकरीद मुबारक

कुर्बानी का त्योहार है, ईमान की पहचान है,
अल्लाह की रहमत बनी रहे, यही दुआ बार-बार है.
बकरीद 2026 मुबारक!


Happy Eid-ul-Adha 2026 Wishes: ये मैसेज भेज कहें हैप्पी ईद-उल-अजहा, तुरंत रिप्लाई आएगा बकरीद मुबारक

समंदर को मिले उसका किनारा,
चांद को प्यारा सितारा
फूलों को भाए उसकी महक,
दिल को मिले उसका हमसफर
आपको और आपके परिवार को
बकरीद की ढेरों मुबारकबाद!


Happy Eid-ul-Adha 2026 Wishes: ये मैसेज भेज कहें हैप्पी ईद-उल-अजहा, तुरंत रिप्लाई आएगा बकरीद मुबारक

नजराना जन्नत से आया है,
खुशियों का खजाना संग लाया है
दिल की दुआ है, कुबूल हो हर आरजू,
बकरीद मुबारक का फरमान आया है
बकरीद की मुबारकबाद!


Happy Eid-ul-Adha 2026 Wishes: ये मैसेज भेज कहें हैप्पी ईद-उल-अजहा, तुरंत रिप्लाई आएगा बकरीद मुबारक

तुम्हारी हर ख्वाहिश खुदा मंजूर करे,
हर कदम पर उसकी रजा मिले
गम का नामोनिशान मिट जाए,
बस रहमत-ए-खुदा बरसती रहे
Happy Eid ul-Adha 2026!


Happy Eid-ul-Adha 2026 Wishes: ये मैसेज भेज कहें हैप्पी ईद-उल-अजहा, तुरंत रिप्लाई आएगा बकरीद मुबारक

मेरे दोस्‍त याद रहे अपनी बुराइयों और घमंड की भी कुर्बानी देना ही इस त्योहार की असली सीख है.
अल्लाह हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक दे. ईद उल अजहा मुबारक

इस पाक मौके पर दुआ है कि,
आपके जीवन से हर परेशानी दूर हो जाए और
हर कदम पर कामयाबी आपका साथ है.
बकरीद 2026 मुबारक!

कुर्बानी का यह त्योहार हमें प्यार, सब्र और इंसानियत का संदेश देता है.
अल्लाह आपके दिव को सुकून और जिंदगी को खुशियों से भर दे.
बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद!

ये भी पढ़ें: Bakrid Qurbani: बकरीद में किन जानवरों की कुर्बानी जायज, क्यों गिने जाते है बकरे के दांत
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About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
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  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

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  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 27 May 2026 04:24 PM (IST)
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