'कांग्रेस की पहचान ही राम विरोधी है', नाना पटोले के बयान पर संजय निरुपम का निशाना

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस के साथ ही उद्धव ठाकरे गुट पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने नाना पटोले की ओर से राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना करने पर कांग्रेस को घेरा है. संजय निरुपम ने कहा कि जो कांग्रेस कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए, अयोध्या राम मंदिर में उनके दर्शन करने नहीं पहुंचे. कांग्रेस की पहचान ही राम विरोधी है. वो रावण के अनुयायी हैं.

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, ''अगर नाना पटोले दावा कर रहे हैं कि भगवान राम के आदर्श के मुताबिक राहुल गांधी दबे-कुचले के लिए काम करने कर रहे हैं तो क्या वहीं दबे-कुचले को ढूंढने वो हर दो महीने में कोलंबिया, पेरू, इटली, लंदन, थाईलैंड जाते है? यह किस तरह का काम है.''

UBT का उर्दू प्रेम, हिंदी भाषी विरोधी- संजय निरुपम

संजय निरुपम ने ठाकरे गुट की शिवसेना पर हमला बोलते हुए कहा, ''जिस पार्टी शिवसेना की स्थापना हिन्दू हृदयसम्राट बालासाहेब ने की. हमेशा हिंदी-हिन्दू-हिंदुस्तान का समर्थन किया, आवाज उठाई, अब उन्ही के बेटे उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना (UBT) 'मुस्लिम वोट' के लिए इतना छटपटा रहे हैं कि उन्होंने हिंदी या मराठी छोड़कर 'उर्दू' में पम्फलेट या प्रचार कर लोगों से वोट मांग रहे. यूबीटी अब जिहादियों के साथ खड़ी नजर आ रही है और अपनी पार्टी में शामिल कर रहे. यह उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी यूबीटी की असलियत है, जिसे जनता समझ गई है.''

मुंबई का अगला मेयर उत्तर भारतीय- संजय निरुपम

बीएमसी चुनाव को लेकर शिंदे गुट के नेता ने दावा करते हुए कहा, ''मुम्बई का मेयर 'मराठी मानुस' और छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का होगा. लोग अपने विचार रखते है, लेकिन मुम्बई की मराठी जनता तय करेगी.''

'शाहरुख खान ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को KKR में लिया'

संजय निरुपम ने ये भी कहा, ''बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं की हत्या हो रही है. उससे भारतीयों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है इसलिए शाहरुख खान को चाहिए कि वो अपनी टीम में बांग्लादेश के खिलाड़ी को ना लें और अगर लिया है तो बाहर निकालें. क्योंकि उनपर जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है या अपमान के शब्द इस्तेमाल हो रहे, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है.''