हिंदी फिल्मों के निर्माता और निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू वाले घर पर फायरिंग के बाद से उनके बंगले पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है. पुलिस ने अब तक की जांच में जो पाया है वह हैरान करने वाला है. मुंबई पुलिस के मुताबिक, हमलावर बाइक से जुहू इलाके में आया था.

आरोपी हमलावर ने रोहित शेट्टी के घर से थोड़ी दूर पर बाइक खड़ी की. इसके बाद पैदल चलकर रोहित शेट्टी की बिल्डिंग तक पहुंचा. घर के बाहर पहुंचकर आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी और दहशत फैलाने के बाद फरार हो गया.

हमलावर ने ऑटोवाले से की थी जुहू चलने की बात

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हमलावर ने वारदात वाली जगह के नजदीक एक ऑटो ड्राइवर से बात की थी. ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि हमलावर ने उससे पूछा था कि कल्याण चलोगे? ड्राइवर ने कहा, ‘कल्याण दूर है, मैं आपको जुहू के नजदीक वाले स्टेशन पर छोड़ सकता हूं.’ पुलिस ने इस ड्राइवर का बयान भी दर्ज किया है.

रोहित शेट्टी का बयान भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है. वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. एक फॉरेंसिक टीम ने भी डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर जाकर सैंपल्स कलेक्ट किए हैं.

शुभम लोनकर का नाम फिर आया सामने

पूछताछ में खुलासा हुआ कि शुभम लोनकर ने इस साजिश में अहम भूमिका निभाई है. 32 वर्षीय शुभम लोनकर वही है, जिसे साल की जनवरी में अकोला पुलिस में आर्म्स एक्ट के तहत पकड़ा गया था और बाद में उसे जमानत मिल गई थी.

पुलिस को जांच में पता चला है कि शुभम ने ही हमवालरों के लिए फंडिंग की थी, जिस पैसे से स्कूटर का इंतजाम भी किया गया था.

सलमान खान के घर पर भी ऐसे ही हुई थी फायरिंग

पुलिस के मुताबिक, सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग और रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग में समानताएं नजर आ रही थीं. दोनों केस के मोडस ऑपरेंडी एक जैसे नजर आते हैं. इस केस में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है.

बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी आया था नाम

जानकारी के लिए बता दें कि शुभम लोनकर का भाई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जेल में बंद है. उस दौरान शुभम लोनकर का भी नाम चर्चा में आया था. इस मामले में नाम आने के बाद शुभम फरार चल रहा है.

चारों आरोपियों की पहचान आई सामने

रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की वारदात से जुड़े चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. इन चारों आरोपियों की पहचान भी सामने आ गई है. इस वारदात में 18-19 साल के लड़के शामिल हैं.

पहले आरोपी का नाम आदित्य ज्ञानेश्वर गायकी है, जो 19 साल का है और कारवेनगर पुणे का रहने वाला है. दूसरा आरोप 20 वर्षीय सिद्धार्ध दीपक है, जो धयारी पुणे का निवासी है. तीसरा आरोपी महज 18 साल का समर्थ शिवशरण पोमाजी है. आरोपी समर्थ भी पुणे से ही आता है. इसके अलावा, चौथा आरोपी स्वप्निल बंधु सकात 23 साल का है और पुणे का रहने वाला है.

कम उम्र के लड़कों को ही पकड़ता है शुभम लोनकर

ये सभी आरोपी 5 फरवरी तक पुलिस रिमांड में हैं. इन सभी पर आरोप है कि रोहित शेट्टी घर फायरिंग मामले में साजिश रची और हमलावर को गाड़ी लाकर दी. आगे की जांच जारी है.

पुलिस जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी शुभम लोनकर का तरीका ही यही है. वह गांव से आने वाले कम उम्र के लड़कों को पैसे का लालच देता है और अपनी गैंग में शामिल करता है. ⁠पकड़े गए आरोपियों को ये नहीं पता है कि उनका टारगेट कौन है.