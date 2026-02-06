NCP के विलय की अटकलों पर बोले रोहित पवार, '13 दिन का शोक बीतने दीजिए, सुनेत्रा काकी खुद...'

अजित पवार के निधन के बाद अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि एनसीपी की कमान किसके हाथों में दी जाएगी. इस बीच शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद को लेकर सुनेत्रा पवार का समर्थन किया है. शरद गुट के नेता रोहित पवार ने गुरुवार (06 फरवरी) कहा कि सभी विधायक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और पवार परिवार चाहते हैं कि महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार NCP की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनें. वहीं एनसीपी के दोनों धड़ों के विलय को लेकर अटकलों पर भी रोहित पवार ने प्रतिक्रिया दी है.

13 दिन का शोक बीतने दीजिए- रोहित पवार

बारामती में मीडिया से बातचीत में कर्जत जामखेड़ के विधायक रोहित पवार ने कहा कि 28 जनवरी को अजित पवार के निधन के बाद शोक की अवधि समाप्त होने पर एनसीपी और एनसीपी (एसपी) के विलय पर सुनेत्रा पवार खुद बात करेंगी. उन्होंने कहा, ‘‘13 दिन का शोक बीतने दीजिए, सुनेत्रा काकी खुद इस मामले पर बोलेंगी.’’

'अजित दादा की इच्छाओं को जनता तक पहुंचाना अहम'

उन्होंने स्पष्ट किया कि 28 जनवरी के बाद से परिवार में विलय से संबंधित मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई है. रोहित पवार ने कहा, ‘‘हमारे लिए इस शोक की अवधि में कोई भी राजनीतिक रुख अपनाना भावनात्मक रूप से कठिन है. हम 9 फरवरी के बाद सभी पहलुओं पर खुलकर बोल सकेंगे, क्योंकि अजित दादा की इच्छाओं को जनता तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है. मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि मैं विलय के मुद्दे पर टिप्पणी कर सकूं.’’

विलय के संबंध में आरोपों-प्रत्यारोपों को सुनना दुखद- रोहित पवार

विपक्षी दल के विधायक रोहित पवार ने आगे कहा कि विलय के संबंध में आरोपों-प्रत्यारोपों को सुनना दुखद है. उन्होंने कहा, ‘‘यह दुभार्ग्यपूर्ण है कि कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है कि अजित दादा क्या चाहते थे. इसके विपरीत चर्चा की दिशा भटक गई है और कुछ वरिष्ठ नेता इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं.’’

बता दें कि 28 जनवरी को बारामती में विमान हादसे में एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया था. इसके बाद 31 जनवरी को उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली.