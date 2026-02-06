BMC Mayor: खत्म होने वाला बीएमसी मेयर पर सस्पेंस, बीजेपी कल कर सकती है नाम का ऐलान
BMC Mayor News: मुंबई में बीएमसी मेयर को लेकर BJP कल मेयर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है. पार्टी की अहम बैठक के बाद पहली महिला मेयर के नाम पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है.
मुंबई की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. बीएमसी के मेयर पद को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है. माना जा रहा है कि कल यानी शनिवार (7 फरवरी) को मेयर के नाम की घोषणा हो सकती है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं.
सुबह 9 बजे BJP पार्षदों की अहम बैठक
जानकारी के मुताबिक, कल सुबह 9 बजे म्युनिसिपल हेडक्वार्टर में भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों की एक अहम बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में मेयर पद को लेकर अंतिम रणनीति पर चर्चा की जाएगी. पार्टी सूत्रों का कहना है कि यहीं पर नाम तय कर लिया जाएगा, ताकि आगे की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके.
BJP पार्षदों की बैठक के बाद म्युनिसिपल मीटिंग आयोजित की जाएगी. इसी बैठक में मेयर चुनाव की औपचारिक घोषणा किए जाने की संभावना जताई जा रही है. अगर ऐसा होता है, तो यह साफ हो जाएगा कि चुनाव की टाइमलाइन क्या रहेगी और किस तरह से आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
पहली महिला मेयर के नाम पर चर्चा तेज
इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ी चर्चा यह भी है कि BJP अपनी पहली महिला मेयर के नाम का ऐलान कर सकती है. मुंबई BJP प्रेसिडेंट अमित साटम के स्तर पर इस पर मंथन चल रहा है. पार्टी सूत्रों का कहना है कि महिला नेतृत्व को आगे लाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जिससे संगठन को नया संदेश दिया जा सके.
10 बजे दाखिल होंगी एप्लीकेशन
मेयर पद के लिए नाम घोषित होने के बाद, मेयर कैंडिडेट समेत सभी कॉर्पोरेटर्स सुबह 10 बजे अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे. यह प्रक्रिया औपचारिक तौर पर चुनाव की तैयारी का अहम हिस्सा मानी जा रही है.
11 फरवरी को होगा आधिकारिक चयन
हालांकि मेयर को लेकर अंतिम और आधिकारिक चयन 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे बृहन्मुम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में किया जाएगा. उस दिन यह पूरी तरह साफ हो जाएगा कि मुंबई का अगला मेयर कौन होगा.
