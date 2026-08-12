मुंबई पुलिस के पैरोल सिस्टम में घोटाला, रिटायर्ड अधिकारी गिरफ्तार

मुंबई पुलिस के पैरोल सिस्टम में करीब 6.50 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है. इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी रामकिशन गोस्वामी को गिरफ्तार किया है. गोस्वामी को क्राइम ब्रांच ने कांजुरमार्ग इलाके से हिरासत में लिया है.

गोस्वामी वर्ष 2023 में पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे. गिरफ्तारी के बाद उन्हें एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 17 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. इस मामले में कुल पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

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क्या है मामला?

क्राइम ब्रांच के मुताबिक, मामला मुंबई पुलिस विभाग की वेतन और पैरोल व्यवस्था में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है. आरोप है कि पैरोल प्रक्रिया में गड़बड़ी कर गलत तरीके से करोड़ों रुपये का वेतन भुगतान कराया गया और सरकारी रकम को कथित तौर पर डायवर्ट किया गया.

अब क्राइम ब्रांच यह पता लगाने में जुटी है कि पैरोल सिस्टम में किस तरह हेरफेर की गई. इसके साथ ही यह पता लगाने में जुटी है कि 6.50 करोड़ रुपये की रकम कहां और कैसे ट्रांसफर की गई और इस पूरी कथित धोखाधड़ी में किन लोगों की भूमिका थी.

पुलिस की जांच जारी

जांच एजेंसी मामले में नामजद अन्य चार आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है. इसके साथ ही पैरोल प्रक्रिया में मौजूद संभावित खामियों और उन अधिकारियों या कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है, जिनकी लापरवाही या कथित मिलीभगत से इस गड़बड़ी को अंजाम दिया गया.

क्राइम ब्रांच की टीम पैरोल रिकॉर्ड, बैंक लेन-देन और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों की जांच कर रही है. जांच के आधार पर कथित घोटाले की वास्तविक रकम और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका सामने आने की उम्मीद है. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.

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