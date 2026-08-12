मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई पुलिस के पैरोल सिस्टम में घोटाला, रिटायर्ड अधिकारी गिरफ्तार

मुंबई पुलिस के पैरोल सिस्टम में घोटाला, रिटायर्ड अधिकारी गिरफ्तार

Mumbai Police Payroll Scam: मुंबई पुलिस के पैरोल सिस्टम में करीब 6.50 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी रामकिशन गोस्वामी को गिरफ्तार किया है

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 12 Aug 2026 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई पुलिस के पैरोल सिस्टम में करीब 6.50 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है. इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी रामकिशन गोस्वामी को गिरफ्तार किया है. गोस्वामी को क्राइम ब्रांच ने कांजुरमार्ग इलाके से हिरासत में लिया है.

गोस्वामी वर्ष 2023 में पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे. गिरफ्तारी के बाद उन्हें एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 17 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. इस मामले में कुल पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

महाराष्ट्र में मिलावटखोरों की खैर नहीं, अब MCOCA के तहत होगा एक्शन

क्या है मामला?

क्राइम ब्रांच के मुताबिक, मामला मुंबई पुलिस विभाग की वेतन और पैरोल व्यवस्था में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है. आरोप है कि पैरोल प्रक्रिया में गड़बड़ी कर गलत तरीके से करोड़ों रुपये का वेतन भुगतान कराया गया और सरकारी रकम को कथित तौर पर डायवर्ट किया गया.

अब क्राइम ब्रांच यह पता लगाने में जुटी है कि पैरोल सिस्टम में किस तरह हेरफेर की गई. इसके साथ ही यह पता लगाने में जुटी है कि 6.50 करोड़ रुपये की रकम कहां और कैसे ट्रांसफर की गई और इस पूरी कथित धोखाधड़ी में किन लोगों की भूमिका थी.

पुलिस की जांच जारी

जांच एजेंसी मामले में नामजद अन्य चार आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है. इसके साथ ही पैरोल प्रक्रिया में मौजूद संभावित खामियों और उन अधिकारियों या कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है, जिनकी लापरवाही या कथित मिलीभगत से इस गड़बड़ी को अंजाम दिया गया.

क्राइम ब्रांच की टीम पैरोल रिकॉर्ड, बैंक लेन-देन और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों की जांच कर रही है. जांच के आधार पर कथित घोटाले की वास्तविक रकम और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका सामने आने की उम्मीद है. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.  

मुंबई के कुर्ला में भूस्खलन, अब तक 6 की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका

 

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 12 Aug 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
MUMBAI POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Payroll Scam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस के पैरोल सिस्टम में घोटाला, रिटायर्ड अधिकारी गिरफ्तार
मुंबई पुलिस के पैरोल सिस्टम में घोटाला, रिटायर्ड अधिकारी गिरफ्तार
महाराष्ट्र
नागपुर में नाबालिग लड़की का अपहरण, चाकू से किए वार, डिलीवरी ब्वॉय की मदद से पहुंची पुलिस
नागपुर में नाबालिग लड़की का अपहरण, चाकू से किए वार, डिलीवरी ब्वॉय की मदद से पहुंची पुलिस
महाराष्ट्र
पालघर में 19 साल की लड़की से गैंगरेप, 6 के खिलाफ केस; 4 गिरफ्तार
पालघर में 19 साल की लड़की से गैंगरेप, 6 के खिलाफ केस; 4 गिरफ्तार
महाराष्ट्र
मुंबई के कुर्ला में भूस्खलन, अब तक 6 की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका
मुंबई के कुर्ला में भूस्खलन, अब तक 6 की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM विजय बोले- 'महिला आरक्षण को जोड़ने से...'
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM बोले- 'महिला आरक्षण जोड़ने से देरी होगी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिंपल यादव से नाराजगी के बीच रामपुर जाएंगे शिवपाल यादव, आजम खान से करेंगे मुलाकात
डिंपल यादव से नाराजगी के बीच रामपुर जाएंगे शिवपाल यादव, आजम खान से करेंगे मुलाकात
क्रिकेट
अभिषेक पोरेल से यश दयाल तक, इन किकेटरों पर लग चुका है रेप का आरोप
अभिषेक पोरेल से यश दयाल तक, इन किकेटरों पर लग चुका है रेप का आरोप
बॉलीवुड
Tuesday Box Office: मंगलवार को फिर गरजी 'स्पाइडर मैन', 'ओह माय डॉग' ने भी बढाई रफ्तार, जानें-DC और 'धमाल 4' का कलेक्शन
मंगलवार को फिर चमकी 'स्पाइडर मैन', जानें-'डीसी'- 'धमाल 4' का कलेक्शन
इंडिया
रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पास जेल में मिला फोन, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना
रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पास जेल में मिला फोन, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना
इंडिया
कभी इंजन फेल, कभी AC खराब तो कभी नशे में पायलट... आसमान में भारतीय एविएशन लापरवाही!
कभी इंजन फेल, कभी AC खराब तो कभी नशे में पायलट... आसमान में भारतीय एविएशन लापरवाही!
ट्रेंडिंग
गजब...चोरों ने डिपो से चुरा ली पूरी बस, फिर हुआ मजेदार किस्सा
गजब...चोरों ने डिपो से चुरा ली पूरी बस, फिर हुआ मजेदार किस्सा
ऑटो
बजट रखिए तैयार, इस महीने लॉन्च होने जा रहीं ये शानदार गाड़ियां
बजट रखिए तैयार, इस महीने लॉन्च होने जा रहीं ये शानदार गाड़ियां
ABP NEWS
Viral Video : शुद्धता का झूठा वादा, सेहत से खिलवाड़!
Viral Video : शुद्धता का झूठा वादा, सेहत से खिलवाड़!
ABP NEWS
Viral Video : पनीर दिखा मलाईदार, अंदर था कुछ और ही झोल!
Viral Video : पनीर दिखा मलाईदार, अंदर था कुछ और ही झोल!
ABP NEWS
Viral Video : 1 लाख की उधारी ने मचाया बवाल, CCTV में कैद हुआ जानलेवा हमला
Viral Video : 1 लाख की उधारी ने मचाया बवाल, CCTV में कैद हुआ जानलेवा हमला
ABP NEWS
Kanwar Yatra Video : कांवड़ यात्रा में दिखी गंगा-जमुनी तहज़ीब!
Kanwar Yatra Video : कांवड़ यात्रा में दिखी गंगा-जमुनी तहज़ीब!
ENT LIVE
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
Embed widget