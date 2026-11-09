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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'खुशियों की ईद' दिवाली पर खरगे के बयान पर अठावले बोले, 'एक बात तो सही है कि...'

'खुशियों की ईद' दिवाली पर खरगे के बयान पर अठावले बोले, 'एक बात तो सही है कि...'

केंद्रीय मंत्री अठावले ने कहा कि खरगे सीनियर नेता हैं. इसके बावजूद वो दिवाली और ईद को 'मिक्स' करते हैं, ये ठीक नहीं हैं. उन्हें माफी मांगनी चाहिए.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 09 Nov 2026 08:59 PM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दिवाली को 'खुशियों की ईद' कह दिया इस पर सियासी विवाद हो गया. उनके इस बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे सीनियर नेता हैं. दिवाली के वक्त वो बधाई दे रहे हैं तो हिंदू-मुसलमान को मिक्स करना ठीक नहीं है. जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है वो अच्छी बात नहीं है. दिवाली, दिवाली की जगह पर होती है और ईद, ईद की जगह पर होती है. एक बात सही है कि सभी लोगों को एक दूसरे के त्यौहार में सम्मलित होना चाहिए. बाबा साहेब आंबेडकर ने भाईचारा मजबूत करने के लिए बताया है. एक जिम्मेदार नेता होने के बावजूद भी दिवाली और ईद को मिक्स करना ठीक नहीं है. उन्हें माफी मांगनी चाहिए. 

एनसीपी के विलय की अटकलों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. अठावले ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि दोनों एनसीपी एक साथ आएंगे. जब तक पवार साहब (शरद पवार) निर्णय नहीं लेते हैं तब तक एनसीपी का एक साथ आना संभव नहीं है. बहुत बार हमने भी कोशिश की है लेकिन पवार साहब का कहना है कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा. अजित दादा पवार का कहना था कि अगर एनसीपी शिवसेना के साथ जा सकती है तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकती. अगर अजित दादा होते तो कोई न कोई निर्णय हो सकता था. लेकिन अभी शायद ऐसा निर्णय होगा, मुझे लगता नहीं है." 

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अजित पवार मामले की जांच जल्द पूरी हो- अठावले

केंद्रीय मंत्री ने शिंदे गुट के नेता रामदास कदम के उस बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा कि अजित पवार की मृत्यु के पीछे सुनील तटकरे का हाथ हो सकता है. अठावले ने कहा, "अजित पवार नौ बार महाराष्ट्र के वित्त मंत्री रहे. लोगों का काम करने में वो बहुत एक्सपर्ट थे. जो काम होने वाला होता था उसी में हां बोलते थे नहीं तो ना बोल देते थे. उनके जाने से महाराष्ट्र और महायुति का बड़ा नुकसान हुआ. एयरक्राफ्ट क्रैश की घटना की जांच चल रही है. मेरा मानना है कि इसकी जल्दी जांच पूरी होनी चाहिए. अगर इसके पीछे किसी को कोई डाउट है तो सत्य सामने आना चाहिए."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 09 Nov 2026 08:45 PM (IST)
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