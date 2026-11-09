मुंबई: सीधे ऊपर उड़ने वाले पटाखों पर 25 नवंबर तक बैन, BMC का आदेश

BMC ने 25 नवंबर तक सीधे ऊपर उड़ने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. इस बीच बीएम की मेयर रितु तावड़े ने लोगों से अपील की कि पटाखे फोड़ते समय सेफ्टी को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए. उन्होंने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील भी की.

बीएमसी की मेयर ने कहा, "दीपावली खुशी, रोशनी और पॉज़िटिविटी का एक बहुत सुंदर त्योहार है. पिछले दो दिनों में दिवाली मनाते वक्त मुंबई में पटाखों की वजह से कई जगहों पर आग लगने की गंभीर घटनाएं सामने आई हैं. इसी वजह से मैं, रितु तावडे, मुंबई की महापौर होने के नाते आप सभी से अपील करती हूँ कि हमारे त्योहार की खुशी किसी के दुख का कारण न बने. इसलिए पटाखे फोड़ते समय सेफ्टी को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए. माननीय न्यायालय के आदेश के मुताबिक़, पब्लिक रोड्स, गलियों और फुटपाथ पर पटाखे फोड़ना पूरी तरह से मना है. कृपया इन नियमों को आप सभी जन फॉलो करें."

इसके आगे उन्होंने कहा, "रॉकेट या आसमान में उड़ने वाले पटाखों से बचें, क्योंकि ये खिड़कियों, बालकनी और टेरेस की तरफ चले जाते हैं. इससे आग लगने और बेकसूर लोगों की जान और उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान का खतरा होता है. बिल्डिंग, झुग्गी-झोपड़ियों और गाड़ियों से दूर रहकर ही पटाखे जलाएँ. छोटे बच्चों पर नज़र रखें और पास में पानी की बोतल या फायर सेफ्टी का सामान ज़रूर तैयार रखें. पटाखे जलाते समय लूज़ और सिंथेटिक कपड़े न पहनें. कॉटन के कपड़े ही इस्तेमाल करें और सेफ डिस्टेंस रखकर पटाखे जलाएं."

बीएमसी की मेयर ने ये भी कहा कि किसी भी इमरजेंसी के वक्त पैनिक न हों. तुरंत मुंबई फायर ब्रिगेड के 101 या बीएमसी के 1916 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें. आपकी एक छोटी सी सावधानी हर किसी की लाइफ और प्रॉपर्टी बचा सकती है. नियमों को फॉलो करें, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, दिवाली एंजॉय करें लेकिन सेफ रहें.