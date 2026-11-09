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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रगोकुल डेयरी: सतेज पाटील का हमला, हसन मुश्रीफ का जिक्र कर किया ये बड़ा दावा

गोकुल डेयरी: सतेज पाटील का हमला, हसन मुश्रीफ का जिक्र कर किया ये बड़ा दावा

कांग्रेस नेता सतेज पाटील ने हसन मुश्रीफ पर निशाना साधते हुए कहा मैं साढ़े पांच लाख किसानों के लिए लड़ रहा था. लेकिन आप अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए लड़ रहे थे.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 09 Nov 2026 08:24 PM (IST)
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कांग्रेस विधायक और समविचारी पैनल के नेता सतेज पाटील ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि गोकुल डेयरी के चुनाव के बाद चार सरकारी संचालकों की नियुक्ति का फैसला सिर्फ हसन मुश्रीफ और चंद्रकांत पाटील के आग्रह पर लिया गया है. उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि मैं पूरी ताकत से मैदान में उतरा और लगातार दौरे करता रहा, फिर इसमें जातिवाद कहां से आया?

महायुति सरकार के इस फैसले के खिलाफ सतेज पाटील के नेतृत्व में सोमवार (09 नवंबर) को कोल्हापुर में दसरा चौक से जिलाधिकारी दफ्तर तक मोर्चा निकाला गया. इस मोर्चे में पश्चिम महाराष्ट्र के प्रमुख नेता राजू शेट्टी, विश्वजीत कदम, विशाल पाटील, धैर्यशील मोहिते पाटील और जयंत पाटील शामिल हुए.

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सतेज पाटील ने की महायुति सरकार के फैसले की आलोचना

मोर्चे के मंच से सतेज पाटील ने गोकुल पर सरकारी संचालकों की नियुक्ति के महायुति सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की. महायुति सरकार ने गोकुल पर पांच सरकारी संचालकों की नियुक्ति के लिए अध्यादेश जारी किया है. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून में तब्दील हो जाएगा. इन पांच सरकारी संचालकों में से चार को गोकुल अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिलेगा. इसी मुद्दे को लेकर सतेज पाटील और विपक्षी नेता आक्रामक हैं.

सतेज पाटील ने नाम किए सार्वजनिक!

महायुति सरकार ने अब तक इन पांच सरकारी संचालकों के नाम गोपनीय रखे थे. हालांकि, सतेज पाटील ने मोर्चे के मंच से चार सरकारी संचालकों के नाम सार्वजनिक कर दिए. सतेज पाटील ने कहा, “मैं अब सरकार में नहीं हूं, लेकिन मंत्री रह चुका हूं. इसलिए कुछ अधिकारी आज भी हमारे संपर्क में हैं. उन्हीं से मुझे सरकार की ओर से नियुक्त किए जाने वाले चार संचालकों की जानकारी मिली है.”

उन्होंने बताया कि शिवाजी आडनाईक (पन्हाला), डॉ. प्रवीणचंद्र हेंद्रे (स्त्री रोग विशेषज्ञ), कृष्णात पाटील (कागल) और एडवोकेट प्रशांत पाटोळे (सांगली) को गोकुल पर संचालक नियुक्त किया जाने वाला है. सतेज पाटील ने तंज कसते हुए कहा, “इनमें से कितने लोगों के पास भैंसें हैं, क्या पता? कोल्हापुर में किसी ऐसे नेता का नाम इन्हें नहीं मिला जो यहां के लिए काम करता हो. लेकिन सांगली के व्यक्ति को गोकुल पर नियुक्त करने का फैसला लिया गया है.” इस दौरान बंटी पाटील ने यह भी ध्यान दिलाने की कोशिश की कि हसन मुश्रीफ या अन्य नेताओं के लोगों को चुनाव में टिकट नहीं मिल पाया था.

मुश्रीफ पर सतेज पाटील का निशाना

सतेज पाटील ने कहा कि करीब 100 साल पहले छत्रपति शाहू महाराज ने सहकारिता का कानून लाया था. आज उन्हीं शाहू महाराज की धरती पर सहकारिता को कुचला जा रहा है. उन्होंने कहा, “कोई मुझे छोड़कर चला गया तो मैं डरने वाला नहीं हूं. मैं मैदान में लड़ने वाला पाटील हूं. इस जिले में 10 विधायक, दो सांसद और मंत्रियों की पूरी फौज थी. इसके बावजूद कोल्हापुर की जनता ने हमारे पक्ष में फैसला दिया.”

'मुश्रीफ साहब अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए लड़ रहे थे'

सतेज पाटील ने हसन मुश्रीफ पर निशाना साधते हुए कहा, “मैं साढ़े पांच लाख किसानों के लिए लड़ रहा था. लेकिन हसन मुश्रीफ साहब, आप अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए लड़ रहे थे. नतीजे आने के बाद से मुश्रीफ ने चार बार सिर्फ यही कहा कि मेरा बेटा चुनाव हार गया. लेकिन जब मातंग समाज के सुजीत मिणचेकर हारे और मराठा समाज के युवराज पाटील हारे, तब मुश्रीफ साहब ने कुछ नहीं कहा. अगर मैं यह बात कहूं तो क्या यह सही होगा?”

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 09 Nov 2026 08:24 PM (IST)
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Satej Patil MAHARASHTRA NEWS
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