NCP विलय की चर्चा, उद्धव गुट की बढ़ी चिंता? संजय राउत का आया बड़ा बयान

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के विलय की चर्चाओं पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के नेता संजय राउत ने विराम लगा दिया है. संजय राउत ने साफ कहा कि शरद पवार बीजेपी या एनडीए के साथ नहीं जाएंगे और न ही अपनी विचारधारा से समझौता करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अजित पवार गुट के कुछ नेता इन चर्चाओं को हवा दे रहे हैं, क्योंकि वे वहां खुश नहीं हैं. यूबीटी सांसद ने यह भी दावा किया कि अमित शाह ही NCP और शिंदे गुट का भविष्य तय कर रहे हैं.

शरद पवार के मन में क्या, संजय राउत ने बताया

NCP शरद गुट और अजित गुट के विलय को लेकर पिछले तीन दिनों से चर्चाएं जारी हैं. अजित पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने ही इन चर्चाओं को हवा दी है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. इसी बीच पार्थ पवार ने 48 घंटे के भीतर दो बार शरद पवार से मुलाकात की, जिससे सस्पेंस और बढ़ गया है.

इस पूरे घटनाक्रम पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ कहा कि दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों का विलय नहीं होगा. शरद पवार एनडीए के साथ नहीं जाएंगे और वर्षों की अपनी राजनीतिक तपस्या को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे. राउत के इस बयान के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि उन्होंने एक तरह से शरद पवार के मन की बात कह दी है.

'NCP में बहुत से नेता खुश नहीं', संजय राउत का दावा

ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा, “विलय की चर्चा कौन कर रहा है? क्या शरद पवार ने ऐसा कहा है? क्या सुप्रिया सुले ने कहा है? क्या शशिकांत शिंदे ने कहा है? क्या जयंत पाटील ने ऐसा कहा है? पहली बार दूसरी तरफ के लोग इस मुद्दे पर इतनी जोर-शोर से बोल रहे हैं, क्योंकि वे वहां खुश नहीं हैं. वहां बहुत से लोग खुश नहीं हैं. जिनके पास लाल बत्ती वाली गाड़ियां हैं, वे कुछ समय के लिए खुश होंगे.”

राउत ने आगे कहा, “बीजेपी के साथ रहना यानी अपना स्वाभिमान गिरवी रखना और गुलामी स्वीकार करना है. इसके बारे में आप शिंदे गुट से पूछ सकते हैं. बीजेपी अपने सहयोगी दलों का इस्तेमाल घर के नौकरों की तरह करती है और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती है. हम स्वाभिमान के लिए सही समय पर बाहर निकल आए.”

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अमित शाह तय करते हैं भविष्य

संजय राउत ने कहा कि शरद पवार सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं जाएंगे. वे देश को बेचने वाली ताकतों के साथ भी नहीं जाएंगे. उनकी अपनी विचारधारा है, जो बीजेपी की विचारधारा से बिल्कुल अलग है.

उन्होंने कहा, “यशवंतराव चव्हाण के बाद शरद पवार ने शाहू, फुले और आंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाया है. ऐसे में अगर कोई कहता है कि पवार बीजेपी के साथ जाएंगे, तो वह मूर्ख है. ऐसे लोग किसी के इशारे पर बोल रहे हैं.”राउत ने आगे कहा कि जो लोग शरद पवार को छोड़कर गए, वे आखिर क्यों गए? अजित पवार का गुट नेतृत्वहीन हो गया है. इस पार्टी का भविष्य दिल्ली में बैठे अमित शाह तय कर रहे हैं. पार्टी को किस दिशा में ले जाना है, यह अमित शाह तय कर रहे हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिंदे गुट का भविष्य भी अमित शाह ही तय कर रहे हैं. यह सब एक मनोरंजन की तरह देखना चाहिए, इसे ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है.

शरद पवार पर भरोसा

सुनील तटकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि अब उनके अपने ही दल में उनकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता. इसलिए वे विलय के मुद्दे पर बयान दे रहे हैं. उन्होंने कहा, “कौन क्या कह रहा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है. शरद पवार क्या कहते हैं, यह देखना चाहिए. मैं दूसरे किसी भी व्यक्ति से ज्यादा शरद पवार पर भरोसा करता हूं.”

बीजेपी के पास कोई काम नहीं है

संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा बीजेपी के साथ हमारा कोई वैचारिक संबंध नहीं है. जिन मोदी और शाह ने बालासाहेब ठाकरे की पार्टी को तोड़कर उसे ऐसे लोगों के हाथों में सौंप दिया, उनके दरवाजे पर हम पद के लिए अपना स्वाभिमान गिरवी रखकर क्यों जाएंगे?उन्होंने कहा कि शिवसेना के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. शरद पवार भी अपने राजनीतिक जीवन के इस पड़ाव पर वर्षों की तपस्या को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे.राउत ने आरोप लगाया कि जब बीजेपी के पास कोई काम नहीं होता या उसे किसी तरह की राजनीतिक परेशानी होती है, तब वह इस तरह की अफवाहें फैलाती है.

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