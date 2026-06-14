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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र के पंढरपुर में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरी, 14 लोगों की मौत

महाराष्ट्र के पंढरपुर में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरी, 14 लोगों की मौत

Pandharpur Accident: महाराष्ट्र के पंढरपुर में दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हुए सभी लोग रांजनी गांव के निवासी थे. ये सभी लोग तीर्थयात्रा पर जा रहे थे.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 14 Jun 2026 07:23 PM (IST)
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महाराष्ट्र के पंढरपुर में रविवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां श्रद्धालुओं से भरी पिक अप वैन कुएं में गिर गई. हादसे में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. अब तक आठ लोगों के शव निकाल लिए गए हैं.

सभी मृतक पंढरपुर के रांजनी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. ये सभी लोग तीर्थयात्रा पर जा रहे थे. दुर्घटना सोलापुर के मालिशिरस गांव के पास हुई है. हादसे के पास इलाके में मातम पसरा है.

रायगढ़ जिले में पिछले महीने 8 लोगों की हुई थी मौत

पिछले महीने 25 मई को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कोंकण क्षेत्र से सतारा जा रहे एक पर्यटक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम से कम आठ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. जिसके बाद बचाव अभियान चलाया गया था. अधिकारियों के मुताबिक, गाड़ी अनियंत्रित होकर रायगढ़ जिले के पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 1,000 फीट गहरी घाटी में जा गिरी थी. जिला प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया था. शवों को निकालने के लिए  युद्धस्तर पर अभियान चलाया गया था.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Pandharpur News
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