BMC: 6 महीने पहले खरीदी गई स्कॉर्पियो गाड़ियां पसंद नहीं आईं, अब इनोवा की मांग

मुंबई महानगरपालिका (BMC) के पदाधिकारियों के लिए महज छह महीने के भीतर एक बार फिर महंगी नई गाड़ियां खरीदने की तैयारी की जा रही है. जनवरी-फरवरी में खरीदी गईं ‘स्कॉर्पियो एन’ गाड़ियां यात्रा के लिए सुविधाजनक नहीं होने की शिकायत के बाद अब उनकी जगह महंगी ‘इनोवा क्रिस्टा’ गाड़ियां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रशासन तैयार कर रहा है. यह प्रस्ताव जल्द ही महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

महानगरपालिका में नवनिर्वाचित महापौर, उपमहापौर और विभिन्न समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद प्रशासन की ओर से उन्हें वाहन उपलब्ध कराए गए थे. महापौर ऋतु तावड़े के लिए करीब 30 से 35 लाख रुपये की ‘इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड’ गाड़ी दी गई है. वहीं, उपमहापौर, सदन के नेता, विपक्ष के नेता और विभिन्न वैधानिक समितियों के अध्यक्षों के लिए ‘स्कॉर्पियो एन’ गाड़ियां उपलब्ध कराई गईं.

हालांकि, सदन नेता गणेश खणकर ने सीधे तौर पर शिकायत की है कि उन्हें दी गई ‘स्कॉर्पियो एन’ गाड़ी यात्रा के लिए सुविधाजनक नहीं है. इसके बाद अब सदन नेता, विपक्ष के नेता, उपमहापौर और तीन वैधानिक समितियों के अध्यक्षों के लिए नई ‘इनोवा क्रिस्टा’ गाड़ियां खरीदने की मांग जोर पकड़ने लगी है.

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किसके लिए और कितनी गाड़ियां खरीदी गईं?

मुंबई महानगरपालिका ने महापौर, उपमहापौर, विपक्ष के नेता, सदन नेता और विभिन्न समितियों के अध्यक्षों के लिए महापौर चुनाव से पहले फरवरी महीने में कुल 13 गाड़ियां खरीदी थीं. यह पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक शासन के दौरान पूरी की गई थी. इनमें महापौर के लिए एक इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड गाड़ी और उपमहापौर, सदन नेता, विपक्ष के नेता तथा विभिन्न समितियों के अध्यक्षों के लिए 12 स्कॉर्पियो एन गाड़ियां खरीदी गई थीं.

एक इनोवा की कीमत करीब 30 लाख रुपये, जबकि एक स्कॉर्पियो की कीमत करीब 18 लाख रुपये बताई गई है. इन 13 वाहनों की खरीद पर कुल 2 करोड़ 16 लाख रुपये खर्च किए गए थे. महानगरपालिका चुनाव से पहले करीब पौने चार वर्षों तक नगरसेवक, महापौर और विभिन्न समितियों के अध्यक्ष नहीं होने के कारण इन वाहनों का उपयोग अधिकारी वर्ग कर रहा था. चुनाव के बाद नवनिर्वाचित महापौर, उपमहापौर और विभिन्न वैधानिक समितियों के अध्यक्षों के लिए नए वाहन खरीदने की प्रक्रिया महानगरपालिका के घनकचरा प्रबंधन विभाग ने पूरी की थी.

6 महीने पहले ही खर्च किए 2 करोड़ 16 लाख रुपये

गौरतलब है कि महानगरपालिका में प्रशासनिक शासन के दौरान और चुनाव से पहले, यानी जनवरी-फरवरी में ही घनकचरा प्रबंधन विभाग ने पदाधिकारियों के लिए 13 नए वाहन खरीदे थे. महापौर के लिए 1 इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड जिसकी कीमत करीब 30 से 35 लाख रुपये है. वहीं अन्य पदाधिकारियों के लिए 12 स्कॉर्पियो एन गाड़ियां प्रति गाड़ी कीमत करीब 18 लाख रुपये थी.

13 वाहनों पर महानगरपालिका ने कुल 2 करोड़ 16 लाख रुपये खर्च किए थे. महानगरपालिका में पिछले करीब पौने चार वर्षों से नगरसेवक और विभिन्न समितियों के अध्यक्ष नहीं होने के कारण पहले के वाहनों का उपयोग अधिकारी कर रहे थे. चुनाव के बाद महानगरपालिका में नगरसेवकों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों की आवाजाही बढ़ने के कारण पदाधिकारियों के लिए ये नए वाहन खरीदे गए थे.

पैसे की बर्बादी को लेकर उठे सवाल

महज छह महीने पहले करोड़ों रुपये खर्च कर खरीदी गई ‘स्कॉर्पियो एन’ गाड़ियों को अलग रखकर फिर से महंगी ‘इनोवा क्रिस्टा’ गाड़ियां खरीदने की मांग किए जाने पर हैरानी जताई जा रही है. कुछ ही महीनों के भीतर फिर से नई गाड़ियों की खरीद का प्रस्ताव तैयार किए जाने से महानगरपालिका के इस खर्च पर सवाल उठने लगे हैं. इसे जनता के पैसों की बर्बादी भी बताया जा रहा है.

इस मामले पर किशोरी पेडणेकर ने नाराजगी जताई. पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर ने कहा, “मैं इस मामले में दो-तीन बातों पर प्रकाश डालूंगी. कुल 54 गाड़ियां खरीदी गईं. इनमें से कुछ गाड़ियां वार्ड अध्यक्षों को दी गईं और कुछ गाड़ियां आयुक्त को भी दी गई हैं. हमें जो गाड़ियां दी गई हैं, उनका एवरेज केवल 7 से 8 है. कुछ लोग कह रहे हैं कि गाड़ी ठीक नहीं है और इससे पीठ में दर्द होता है.

उन्होंने बताया कि गाड़ी को मुंबई के बाहर ले जाने के लिए आयुक्त की अनुमति लेनी पड़ती है. जब मैं महापौर थी, तब मैंने केवल दो बार गाड़ी मुंबई के बाहर ले गई थी. आज भी मैं गाड़ी को शहर के बाहर नहीं ले जाती. अगर इस तरह महानगरपालिका की लूट की जा रही है, तो यह उचित नहीं है. क्या आयुक्त केवल इनके नखरे और इच्छाएं पूरी करने के लिए बैठे हैं?

निजि सचिव को मिल रहे 50 हजार

किशोरी पेडणेकर ने कहा कि महापौर के निजी सचिव को 50 हजार रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि नगरसेवकों को केवल 25 हजार रुपये मानदेय मिलता है. यह सब करते समय हमें विश्वास में भी नहीं लिया जाता. प्रस्ताव के बारे में बाद में ऊपर-ऊपर से बातें की जाती हैं और गलत सवालों के लिए हमारा नाम आगे किया जाता है.

इन गाड़ियों का कम से कम पांच साल तक उपयोग किया जाना चाहिए. मुझे तो यह गाड़ी आरामदायक लगती है. क्या स्कॉर्पियो का नाम लेकर उसके बाजार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? उन्होंने यह भी बताया कि ये गाड़ियां चुनाव से पहले खरीदी गई थीं. अगर स्कॉर्पियो कंपनी को नुकसान पहुंचाना है, तो यह अलग बात है.

उनका कहना है कि प्रचार-प्रसार के लिए हर तीन महीने में 10 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं और निजी पीए को हर महीने 50 हजार रुपये दिए जा रहे हैं. आखिर इनका काम क्या चल रहा है? जो काम पहले महापौर करते थे, वही काम आज के महापौर भी कर रहे हैं, फिर इतना अधिक मानदेय क्यों? जब मैं महापौर थी, तब मैंने अपने साथ काम करने वाले लोगों को इतना वेतन नहीं दिया था. लोग मेरे साथ इसलिए काम करते थे क्योंकि उन्हें काम पसंद था और उन्हें सीखने का अवसर मिलता था.

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