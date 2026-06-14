विदेश में नौकरी, करोड़ों का भविष्य... फिर ऐसा क्या हुआ कि IT इंजीनियर ने उठाया खौफनाक कदम?

Maharashtra IT Engineer Death: उच्च शिक्षा हासिल कर विदेश में अच्छी नौकरी, हर महीने लाखों रुपये की कमाई और बेहतर भविष्य के सपने. लातूर के रहने वाले हनुमंत पाटिल की जिंदगी भी इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही थी. तभी अचानक उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि उन्होंने लंदन में आत्महत्या कर ली.

मृतक की पहचान लातूर जिले के अहमदपुर तालुका के बोडका गांव निवासी हनुमंत पाटिल के रूप में हुई है. हनुमंत लंदन में आईटी इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे और उन्हें करीब 8 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलता था.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, हनुमंत की शादी करीब आठ साल पहले हुई थी, लेकिन दंपति को कोई संतान नहीं थी. पिछले एक साल से पति-पत्नी के बीच रिश्ते में अनबन चल रही थी. दोनों के बीच अक्सर विवाद होने लगे थे, जिसके बाद उनकी पत्नी अलग रहने लगी थीं.

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बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही उनकी पत्नी ने हनुमंत पाटिल और उनके परिवार पर 2 करोड़ रुपये का दावा दायर किया था. इस कानूनी दावे और लगातार पारिवारिक विवादों के कारण हनुमंत भारी मानसिक तनाव में थे.

आत्महत्या से पहले परिवार को किया आखिरी फोन

बताया जा रहा है कि आत्महत्या से पहले हनुमंत ने भारी मन से और अत्यंत भावुक होकर अपने रिश्तेदारों से फोन पर आखिरी बातचीत की. फोन पर बात करते हुए उनके शब्द सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई. इस दौरान उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा, “मैं अब नहीं जिऊंगा. मेरा इंतजार मत करना. मैं आत्महत्या कर रहा हूं, सभी का ख्याल रखना.”

परिवार ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन विदेश में होने के कारण वे समय पर मदद नहीं पहुंचा सके. इसके बाद हनुमंत ने लंदन स्थित अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. इस घटना के बाद बोडका गांव में शोक की लहर है, वहीं, परिवार और ग्रामीण इस दुखद घटना से सदमे में हैं.

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