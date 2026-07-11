महाराष्ट्र में एक बार फिर आया भूकंप, दो दिन में पांचवे झटके से कांपी धरती, यहां था केंद्र
Earthquake in Hingoli News: दो दिन पहले मराठवाड़ा में भूकंप आया था, वहीं आज फिर भूकंप आया है. औंधा, नागनाथ, कलमनुरी और वासमत तालुका के कई गांवों में भूकंप के झटके महसूस किए गए.
महाराष्ट्र के हिंगोली में शनिवार (11 जुलाई) यानी आज फिर भूकंप के झटकों से धरती कांप उठी है. रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.5 दर्ज की गई है. यह भूकंप के झटके सुबह 11:26 बजे महसूस हुए हैं. भूकंप का केंद्र हिंगोली ज़िले के वसई गांव के बाहरी इलाके में ज़मीन से पांच किलोमीटर नीचे था.
बता दें कि जहां दो दिन पहले मराठवाड़ा में भूकंप आया था, वहीं आज फिर भूकंप आया है. औंधा, नागनाथ, कलमनुरी और वासमत तालुका के कई गांवों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. दो दिन बाद दोबारा आए भूकंप के झटकों ने इलाके के लोगों में चिंता पैदा कर दी है.
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2 दिन पहले भी महाराष्ट्र में आया था भूकंप
महाराष्ट्र के लातूर जिले में गुरुवार (9 जुलाई) को तड़के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. लातूर शहर और निलंगा इलाके के लोगों ने हल्की कंपन महसूस होने की जानकारी दी. हालांकि राहत की बात यह रही कि जिला प्रशासन के अनुसार कहीं से भी जान-माल के नुकसान या किसी बड़े हादसे की सूचना नहीं मिली थी.
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की थी कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें. साथ ही, भूकंप महसूस होने पर तुरंत घरों से बाहर निकलकर खुले स्थान पर जाने की सलाह दी गई.
देर रात इन इलाकों में महसूस हुए झटके
जिला आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार, बुधवार-गुरुवार देर रात हिंगोली, नांदेड़ और परभणी जिलों में भी भूकंप के झटके दर्ज किए गए. पहला झटका रात 1:37 बजे, दूसरा 2:15 बजे और तीसरा 2:17 बजे महसूस किया गया. आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, इन झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर क्रमशः 4.6, 3.6 और 3.9 दर्ज की गई.
भूकंप का केंद्र हिंगोली जिले के वासमत तालुका के शिरली गांव में था. प्रशासन ने बताया था कि शुरुआती जांच में कहीं से भी जनहानि या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली. भूकंप के झटके आधी रात को आए, इसलिए उस समय अधिकांश लोग गहरी नींद में थे. लगातार दो झटके महसूस होने के कारण लोगों में कुछ देर के लिए चिंता का माहौल बन गया.
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