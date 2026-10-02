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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रEC के खिलाफ प्रदर्शन: अब उद्धव-राज ठाकरे की पार्टी ने लिया ये फैसला, आया अपडेट

EC के खिलाफ प्रदर्शन: अब उद्धव-राज ठाकरे की पार्टी ने लिया ये फैसला, आया अपडेट

शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) नेमुंबई पुलिस के ‘अनुरोध’ के बाद निर्वाचन आयोग के खिलाफ कर रहे अपने संयुक्त विरोध मार्च का मार्ग बदल कर छोटा कर लिया है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 02 Oct 2026 04:08 PM (IST)
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शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने 4 अक्टूबर 2026 को निर्वाचन आयोग के खिलाफ अपने संयुक्त विरोध मार्च का मार्ग मुंबई पुलिस के ‘अनुरोध’ के बाद छोटा कर दिया है. पार्टी के एक नेता ने शुक्रवार (2 अक्टूबर) को इसकी जानकारी दी. शिवसेना (UBT) नेता अनिल परब ने कहा कि दोनों दलों ने मार्ग में बदलाव करने पर सहमति जताई और संशोधित मार्ग के तहत मेट्रो सिनेमा से बीएमसी मुख्यालय तक मार्च निकालने का फैसला किया.

बायकुला फ्लाईओवर वाले हिस्से में सुरक्षा संबंधी जोखिम

पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने मूल मार्ग में बायकुला फ्लाईओवर वाले हिस्से में संभावित अवरोध और सुरक्षा संबंधी जोखिमों को रेखांकित किया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया. उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली MNS ने पहले बायकुला से बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय तक मार्च आयोजित करने की घोषणा की थी.

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मुंबई पुलिस के अनुरोध और पार्टी से चर्चा के बाद बदला मार्ग

MNS नेता बाला नांदगांवकर के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए परब ने कहा, 'पहले तय मार्ग के अनुसार हमें बायकुला में एक फ्लाईओवर पार करना था. वहां साढ़े तीन से चार फुट तक के डिवाइडर भी हैं. अगर कोई अप्रिय घटना होती है, तो बच निकलने के लिए कोई जगह नहीं होगी. इसलिए मुंबई पुलिस आयुक्त ने हमसे मार्ग बदलने का अनुरोध किया. हमने अपने-अपने पार्टी प्रमुखों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है.'

मोर्चा आयोजित करने का समय सुबह 10 बजे ही रहेगा. ठाकरे बंधुओं ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ संयुक्त मार्च निकालने की घोषणा करते हुए समर्थकों और आम लोगों से अपील की कि वे अपने-अपने दलों के झंडों के बजाय केवल तिरंगा लेकर आएं.

यह भी पढ़ें: 'इट्स अ मैटर ऑफ टाइम...' शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन से पहले सौरव दास का बड़ा बयान

Published at : 02 Oct 2026 03:58 PM (IST)
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