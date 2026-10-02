'इट्स अ मैटर ऑफ टाइम...' शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन से पहले सौरव दास का बड़ा बयान

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आहूत प्रदर्शन को लेकर तैयारियां जारी हैं. मौके पर सुरक्षाबल भी तैनात हैं. इस बीच सीजेपी नेता सौरव दास ने बड़ा बयान दिया है. दास ने कहा कि रणनीति बस एक ही है कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होगा. एट द एंड वो होना ही है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. बस हम लोग जो दूसरे डिमांड्स भी रख रहे हैं जैसे इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए, एसआईआर पर फ्रीज होना चाहिए.

सौरव दास ने कहा, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग आज मुंबई से इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर रहे हैं. यह बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है. मुंबई ने पिछली बार दिखाया था कि मुंबई का स्पिरिट क्या होता है. देशभर के युवा और यंग जनरेशन के लोग पिछली बार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे और इस बार भी उसी तरह मुंबई का युवा सड़कों पर उतर रहा है.

उन्होंने कहा कि मैं मुंबई के सभी लोगों और हमारे साथियों से अपील करता हूं कि सभी लोग आज शाम 4 बजे शिवाजी पार्क पहुंचें. हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा. पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं. हमारा आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने देश के साथ विश्वासघात किया है और वह एंटीनेशनल हैं.

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'ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए...'

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता ने कहा कि हम मांग करते हैं कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए. मैं आपके माध्यम से देश के युवाओं से अपील करूंगा कि बड़ी संख्या में बाहर निकलकर शिवाजी पार्क पहुंचें. पिछली बार जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन हुआ था, उसी तरह इस बार भी हम ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे.

उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए और हम इसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके साथ ही हम दूसरी मांगों को भी मजबूती से उठा रहे हैं. हमारी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक जांच आयोग बनाया जाए और एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. इन सभी मांगों को लेकर हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे.