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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'इट्स अ मैटर ऑफ टाइम...' शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन से पहले सौरव दास का बड़ा बयान

'इट्स अ मैटर ऑफ टाइम...' शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन से पहले सौरव दास का बड़ा बयान

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने कहा कि हमारा आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने देश के साथ विश्वासघात किया है और वह एंटीनेशनल हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 02 Oct 2026 02:04 PM (IST)
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महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आहूत प्रदर्शन को लेकर तैयारियां जारी हैं. मौके पर सुरक्षाबल भी तैनात हैं. इस बीच सीजेपी नेता सौरव दास ने बड़ा बयान दिया है. दास ने कहा कि रणनीति बस एक ही है कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होगा. एट द एंड वो होना ही है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. बस हम लोग जो दूसरे डिमांड्स भी रख रहे हैं जैसे इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए, एसआईआर पर फ्रीज होना चाहिए.

सौरव दास ने कहा, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग आज मुंबई से इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर रहे हैं. यह बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है. मुंबई ने पिछली बार दिखाया था कि मुंबई का स्पिरिट क्या होता है. देशभर के युवा और यंग जनरेशन के लोग पिछली बार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे और इस बार भी उसी तरह मुंबई का युवा सड़कों पर उतर रहा है.

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उन्होंने कहा कि मैं मुंबई के सभी लोगों और हमारे साथियों से अपील करता हूं कि सभी लोग आज शाम 4 बजे शिवाजी पार्क पहुंचें. हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा. पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं. हमारा आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने देश के साथ विश्वासघात किया है और वह एंटीनेशनल हैं.

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'ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए...'

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता ने कहा कि हम मांग करते हैं कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए. मैं आपके माध्यम से देश के युवाओं से अपील करूंगा कि बड़ी संख्या में बाहर निकलकर शिवाजी पार्क पहुंचें. पिछली बार जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन हुआ था, उसी तरह इस बार भी हम ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे.

उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए और हम इसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके साथ ही हम दूसरी मांगों को भी मजबूती से उठा रहे हैं. हमारी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक जांच आयोग बनाया जाए और एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. इन सभी मांगों को लेकर हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 02 Oct 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
CJP MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS Saurav Das
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