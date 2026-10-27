इजराइल चुनाव पर अबू आजमी बोले, 'नेतन्याहू शैतान, मैं दुआ करूंगा कि हार हो'

इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के सियासी भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बीच मंगलवार (27 अक्टूबर) को संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है. इस बीच समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने नेतन्याहू पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि नेतन्याहू इंसान के रूप में एक शैतान है. सपा नेता ने दावा किया कि चुनाव में उनकी बुरी तरह से हार होगी. इसके साथ ही उन्होंने फिलिस्तीन में शांति का माहौल कायम रहने के लिए दुआ भी की.

इजरायल में हो रहे चुनाव पर अबू आजमी ने कहा, ''मैं तो हाथ उठा के दुआ करूंगा कि नेतन्याहू की बुरी तरह हार हो. इस इंसान ने फिलिस्तीनियों पर जुल्म किया. मस्जिदे अक्सा में घुसना, उस पर पाबंदी लगाना, छोटे-छोटे बच्चों का खून करना, कई कई महीने लोगों को भूखे रखकर इस इंसान ने ज्यादती की. मस्जिद-ए-अक्सा से हमारा बहुत बड़ा रिश्ता है.''

दुनिया में इंसानियत खत्म हो चुकी- अबू आजमी

उन्होंने आगे कहा, ''मैं समझता हूं कि दुनिया में लगता है इंसानियत खत्म हो चुकी है. कोई भी उसके खिलाफ खड़े हो करके उस वार को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है. नेतन्याहू इंसान नहीं है. यह इंसान के रूप में एक शैतान है. जबकि दुनिया में शांति चाहिए. इंसान को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए.''

'मुसलमानों ने जगह दी और अब उन्हें बाहर निकालना चाहता है'

समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने ये भी कहा कि मुसलमानों की जमीन पर आकर बसे, मुसलमानों ने उनको जगह दी, दुनिया से ठुकराए गए थे. और हमारी जमीन में बसने के बाद वो हमारे ही लोगों को बाहर निकालना चाहता है और दुनिया तमाशा देख रही है. अगर दुनिया में लोग उसके खिलाफ नहीं खड़े हो रहे हैं तो यह ऊपर वाला देख रहा है जिसने पूरी दुनिया दुनिया बनाई. पूरी उम्मीद है कि अबकी बार इस चुनाव में इनकी बुरी तरह हार होगी और फिर फिलिस्तीन में शांति का माहौल बने, यही दुआ करता हूं.''

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