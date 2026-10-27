कर्जत जलविद्युत परियोजना पर सियासी घमासान, विपक्ष ने उठाए सवाल

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की कर्जत तहसील में प्रस्तावित 3,000 मेगावाट क्षमता वाली जलविद्युत परियोजना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. टोरेंट पावर की इस परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई और वन भूमि के इस्तेमाल को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं.

ठाकरे बंधुओं समेत विपक्षी नेताओं ने परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव पर चिंता जताई है. वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए सरकार का बचाव किया है.

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13,505 करोड़ रुपये की परियोजना के समर्थन में सरकार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक, इस परियोजना में 13,505 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ी है, लेकिन शाम के समय सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होने के कारण बिजली की मांग पूरी करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

फडणवीस का तर्क है कि शाम के व्यस्त समय में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता बढ़ाने के बजाय जलविद्युत परियोजना एक विकल्प बन सकती है. सरकार का मानना है कि इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ बिजली की अधिकतम मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी.

आदित्य ठाकरे ने पेड़ों की कटाई पर उठाए सवाल

शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को कर्जत का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने परियोजना के लिए की जा रही पेड़ों की कटाई पर आपत्ति जताई. आदित्य ठाकरे ने सवाल किया कि पेड़ों की कटाई की अनुमति किसने दी और पर्यावरण पर इसके प्रभाव का आकलन किस आधार पर किया गया. उन्होंने यह भी पूछा कि काटे जाने वाले पेड़ों की भरपाई के लिए नए पौधे लगाने हेतु पर्याप्त जमीन कहां से उपलब्ध कराई जाएगी. विपक्ष का आरोप है कि परियोजना के नाम पर बड़े पैमाने पर जंगलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. हालांकि, पेड़ों की कटाई से जुड़े इन दावों और पर्यावरणीय प्रभावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है.

2,750 पेड़ काटे जाने का मनसे नेताओं का दावा

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेताओं संदीप देशपांडे और अविनाश जाधव ने भी कर्जत पहुंचकर परियोजना से जुड़े मुद्दों का जायजा लिया. संदीप देशपांडे ने दावा किया कि जंगल क्षेत्र में अब तक 2,750 पेड़ काटे जा चुके हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि करीब 90,000 पेड़ लगाने की योजना है, तो इतने बड़े पैमाने पर पौधारोपण के लिए जमीन कहां उपलब्ध कराई जाएगी. इस दावे के बाद परियोजना के लिए वन क्षेत्र के उपयोग, पेड़ों की कटाई और क्षतिपूरक पौधारोपण की व्यवस्था को लेकर विवाद और गहरा गया है.

बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को किया खारिज

बीजेपी विधायक और पार्टी प्रवक्ता राम कदम ने विपक्ष पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया. उनके अनुसार, परियोजना के लिए आवश्यक अनुमतियां करीब 18 महीने चली कानूनी प्रक्रिया के बाद प्राप्त की गई हैं. उन्होंने यह भी बताया कि परियोजना के लिए लगभग 233 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है. बीजेपी का पक्ष है कि परियोजना को जरूरी प्रक्रियाओं के बाद आगे बढ़ाया जा रहा है. हालांकि, वन भूमि के उपयोग और पर्यावरणीय मंजूरियों से जुड़े दस्तावेजों के विस्तृत विवरण सामने आने के बाद ही इन दावों का पूरी तरह आकलन किया जा सकेगा.

पर्यावरणीय मंजूरियों पर भी उठे सवाल

वरिष्ठ वकील असीम सरोदे ने परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय अनुमतियों में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस परियोजना के साथ क्षेत्र में प्रस्तावित अन्य परियोजनाओं के संयुक्त पर्यावरणीय प्रभाव पर भी स्थिति स्पष्ट की जाए. इस मांग के पीछे मुख्य सवाल यह है कि किसी एक परियोजना के प्रभाव का आकलन करने के बजाय पूरे क्षेत्र में होने वाले संभावित पर्यावरणीय बदलावों को भी ध्यान में रखा गया है या नहीं.

बुधवार को कर्जत जाएंगे राज ठाकरे

परियोजना को लेकर बढ़ते विवाद के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे बुधवार को कर्जत का दौरा करने वाले हैं. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, राज ठाकरे स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासी समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे. इसके बाद वो जंगल क्षेत्र का जायजा लेंगे और पुलिस ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे. राज ठाकरे के दौरे से इस मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है. स्थानीय लोगों की चिंताओं, वन क्षेत्र के इस्तेमाल और परियोजना के संभावित प्रभावों पर इस दौरान चर्चा हो सकती है.

विकास बनाम पर्यावरण के मुद्दे पर बढ़ा टकराव

कर्जत की प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना अब केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित मुद्दा नहीं रह गई है. एक ओर सरकार इसे बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने और कोयला आधारित उत्पादन पर निर्भरता कम करने के विकल्प के रूप में पेश कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष पेड़ों की कटाई, वन भूमि के इस्तेमाल और पर्यावरणीय मंजूरियों पर जवाब मांग रहा है.

फिलहाल, विवाद के केंद्र में तीन प्रमुख सवाल हैं: परियोजना के लिए कितने पेड़ों की कटाई की अनुमति दी गई है, क्षतिपूरक पौधारोपण के लिए कितनी जमीन उपलब्ध है और पर्यावरण पर पड़ने वाले समग्र प्रभाव का आकलन किस तरह किया गया है?

इन सवालों पर आधिकारिक दस्तावेजों और संबंधित विभागों की स्पष्ट जानकारी सामने आने के बाद ही परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव तथा सरकार और विपक्ष के दावों की वास्तविक स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी.

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