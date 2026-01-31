किसे होना चाहिए NCP अध्यक्ष? राज ठाकरे का बड़ा बयान, बोले- 'पटेल नहीं...'

एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में मनसे प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि एनसीपी अध्यक्ष किसी मराठी ही होना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोई पाटील ही हो कोई पटेल अध्यक्ष नहीं होना चाहिए.

राज ठाकरे ने एक्स हैंडल पर लिखा, "महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कुछ समय से पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई है. सच कहूं तो इस पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं लगता. लेकिन फिर भी आज पूरे दिन जो घटनाक्रम चल रहे हैं, उन पर बोलना जरूरी हो गया है."

उन्होंने आगे कहा, "राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे असली मराठी मिट्टी से जुड़े और मजबूत पार्टी का अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, वह मराठी होना चाहिए, पाटील होना चाहिए, लेकिन पटेल नहीं!"