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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: बांद्रा में अवैध निर्माण कार्रवाई का बदला लेने की साजिश? आरोपी को 3 दिन की ट्रांजिट कस्टडी

Mumbai News: बांद्रा में अवैध निर्माण कार्रवाई का बदला लेने की साजिश? आरोपी को 3 दिन की ट्रांजिट कस्टडी

Mumbai News In Hindi: जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान में बैठा कथित हैंडलर शहजाद भट्टी सोशल मीडिया के जरिए भारत के युवाओं को कट्टरपंथ और आतंकी गतिविधियों की ओर प्रेरित करने का प्रयास कर रहा था.

By : सूरज ओझा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Jun 2026 03:12 PM (IST)
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पाकिस्तान स्थित हैंडलर शहजाद भट्टी से कथित संबंधों के मामले में गिरफ्तार आरोपी हुजैफा को ठाणे अदालत ने 3 दिन की ट्रांजिट कस्टडी में भेज दिया है. अदालत ने निर्देश दिया है कि 5 जून को उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाए.

सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी से पूछा कि क्या उसे पता है कि उसके खिलाफ कौन-सा मामला दर्ज है. इस पर हुजैफा ने जवाब दिया कि उसे मामले की जानकारी है. अदालत ने यह भी पूछा कि क्या उसे पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत है या उसके साथ मारपीट की गई है. इस पर आरोपी ने कहा कि उसे पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है. हुजैफा पर आरोप है कि वो पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के कहने पर दिल्ली में हैंड ग्रेनेड से अटैक करने के लिए तैयार हुआ था. 

भारत के युवाओं के कट्टरपंथ की तरफ ढकेल रहा भट्टी

जांच एजेंसियों की ओर से अदालत में व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी पेश किए गए. जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान में बैठा कथित हैंडलर शहजाद भट्टी सोशल मीडिया के जरिए भारत के युवाओं को कट्टरपंथ और आतंकी गतिविधियों की ओर प्रेरित करने का प्रयास कर रहा था.

हुजैफा का शहजाद भट्टी से था सीधा संपर्क

जांच एजेंसियों का दावा है कि हुजैफा का शहजाद भट्टी से सीधा संपर्क था और दोनों के बीच फोन पर बातचीत भी होती थी. यह भी आरोप है कि आरोपी ने बांद्रा में अवैध निर्माण (प्रार्थना स्थल/मस्जिद) पर हुई तोड़फोड़ कार्रवाई से जुड़े वीडियो और तस्वीरें शहजाद भट्टी को भेजी थीं.

मामले की जांच जारी

सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या आरोपी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था और उसके संपर्क में अन्य लोग भी थे. मामले की जांच जारी है.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 03 Jun 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Pakistan MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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