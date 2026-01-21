हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रएकनाथ शिंदे को समर्थन देने के बाद राज ठाकरे के नेता की पहली प्रतिक्रिया, 'सत्ता के बिना कुछ...'

एकनाथ शिंदे को समर्थन देने के बाद राज ठाकरे के नेता की पहली प्रतिक्रिया, 'सत्ता के बिना कुछ...'

KDMC Mayor Election: कल्याण डोंबिवली में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन देने के फैसले पर MNS नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है.

By : वैभव परब | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 21 Jan 2026 08:19 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में हुए महानगरपालिका चुनाव के नतीजों अब सत्ता गठन को लेकर नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिल रहा है. मुंबई का मेयर कौन बनेगा, इसको लेकर जहां उत्सुकता बनी हुई है, वहीं कल्याण डोंबिवली नगर निगम में MNS ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन दे दिया. इस गठबंधन के बाद राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई. MNS नेता राजू पाटील ने कहा कि सत्ता में रहे बिना कुछ नहीं मिलता. वहीं NMS नेता बाला नांदगांवकर ने इसे स्थानीय स्तर का गठबंधन बताते हुए एक तरह से समर्थन किया. 

उद्धव ठाकरे गुट ने क्या कहा?

केडीएमसी के इस गठबंधन पर शिवसेना (ठाकरे गुट) की ओर से भी प्रतिक्रिया आई. शिवसेना सांसद संजय राउत और नेता अनिल परब ने इस पर अपनी राय रखी. संजय राउत ने कहा कि इस विषय में राज ठाकरे से बातचीत हुई है. कुछ लोगों को कुछ नहीं मिला, उसी से यह भूमिका ली गई. वहीं अनिल परब ने भी केडीएमसी के गठबंधन पर कहा कि कल्याण-डोंबिवली में MNS ने जो भूमिका ली है, वह उनकी अपनी है, उनका स्वतंत्र दल है. लेकिन हमारे नगरसेवक हमारे साथ हैं. मुंबई के सभी नगरसेवक आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं. 

मुंबई में शिवसेना नगरसेवकों का गुट बनाने के लिए अनिल परब के साथ नवनिर्वाचित नगरसेवक आज कोकण भवन पहुंचे. इस बीच, संपर्क में न आ रहीं डॉ सरिता म्हस्के पर उद्धव गुट के नेता वरुण सरदेसाई ने कहा, "वो मेरे संपर्क में हैं."

दलबदलू नगरसेवकों पर कार्रवाई होनी चाहिए- राउत

संजय राउत ने कहा, "चुनाव चिह्न पर जीतकर अगर कोई मेंढक की तरह उछल-कूद करता है, तो पार्टी नेतृत्व को कार्रवाई करनी चाहिए. हमारे लिए और महाराष्ट्र के लिए शिंदे AIMIM हैं. सत्ता के भूखे लोग हमारे लिए AIMIM हैं. 

कल्याण डोंबिवली में MNS के फैसले को उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उबाठा) के लिए एक झटका माना जा सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने 15 जनवरी को बृहन्मुंबई महानगर पालिका(बीएमसी) चुनाव एकसाथ मिलकर लड़ा था. केडीएमसी के 122 सदस्यीय सदन में शिवसेना 53 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि सहयोगी भाजपा 50 सीट के साथ दूसरे स्थान पर है. MNS की पांच पार्षदों का समर्थन मिलने के साथ, गठबंधन की कुल ताकत अब 108 हो गई है. 

श्रीकांत शिंदे ने क्या कहा?

कल्याण से शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने बताया कि उनकी पार्टी के 53 पार्षदों ने नगर निकाय में एक समूह बनाने के संबंध में पत्र सौंपा है. उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, “MNS के पांच पार्षदों ने  अपना अलग गुट बनाया है, शिवसेना को समर्थन देने की घोषणा की है. लेकिन यह समर्थन सिर्फ शिवसेना और MNS के बीच है, किसी अन्य पार्टी के साथ नहीं.”

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read
Published at : 21 Jan 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
राज ठाकरे Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
दादा बने शिवराज सिंह चौहान, पोती की कान में पढ़ा गायत्री मंत्र, शेयर किया वीडियो
दादा बने शिवराज सिंह चौहान, पोती की कान में पढ़ा गायत्री मंत्र, शेयर किया वीडियो
इंडिया
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
क्रिकेट
कमबैक मैच में नहीं चला ईशान किशन का बल्ला, न्यूजीलैंड के खिलाफ रहे फ्लॉप; फैंस ने लगा दी क्लास
कमबैक मैच में नहीं चला ईशान किशन का बल्ला, न्यूजीलैंड के खिलाफ रहे फ्लॉप; फैंस ने लगा दी क्लास
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
Advertisement

वीडियोज

Noida Engineer Death: चश्मदीद ने क्यों बदला बयान? पुलिस ने बनाया दबाव! | Yuvraj Mehta
Bahraich में फिर गरजा बुलडोजर! नेपाल बॉर्डर पर अवैध निर्माणों किया ध्वस्त | CM Yogi | UP | Breaking
Sambhal हिंसा के गुनहगारों की खैर नहीं! Shariq Satha के घर की कुर्की का LIVE वीडियो आया सामने
Chitra Tripathi: आर-पार की जंग, 'स्वामी- सिस्टम' में भिड़ंत | Shankaracharya Controversy
'Operation Sindoor' का बदला लेगा Masood Azhar, कब हो सकता है हमला? हाई अलर्ट भारत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
मध्य प्रदेश
दादा बने शिवराज सिंह चौहान, पोती की कान में पढ़ा गायत्री मंत्र, शेयर किया वीडियो
दादा बने शिवराज सिंह चौहान, पोती की कान में पढ़ा गायत्री मंत्र, शेयर किया वीडियो
इंडिया
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
क्रिकेट
कमबैक मैच में नहीं चला ईशान किशन का बल्ला, न्यूजीलैंड के खिलाफ रहे फ्लॉप; फैंस ने लगा दी क्लास
कमबैक मैच में नहीं चला ईशान किशन का बल्ला, न्यूजीलैंड के खिलाफ रहे फ्लॉप; फैंस ने लगा दी क्लास
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
ट्रेंडिंग
ढाबे पर बैठे मस्ती काट रहे थे दोस्त, तभी आफत बनकर आई मौत और फिर....वीडियो देख कांप उठेंगे आप
ढाबे पर बैठे मस्ती काट रहे थे दोस्त, तभी आफत बनकर आई मौत और फिर....वीडियो देख कांप उठेंगे आप
हेल्थ
Girls Health Issues: यह लापरवाही बरतना लड़कियों के लिए खतरनाक, डॉक्टर से जानें लक्षण और कौन से बदलाव बेहद जरूरी?
यह लापरवाही बरतना लड़कियों के लिए खतरनाक, डॉक्टर से जानें लक्षण और कौन से बदलाव बेहद जरूरी?
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget