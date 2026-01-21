BMC मेयर चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, एक सीट का नुकसान, पार्षद ने छोड़ी पार्टी

मुंबई में होने वाले मेयर के चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है. वार्ड नंबर 157 से बीजेपी को हराने वालीं सरिता म्हस्के ने उद्धव ठाकरे गुट को छोड़ दिया है. सरिता के अब एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने की खबरें हैं. अगर ऐसा हुआ तो बीएमसी में उद्धव गुट की एक सीट कम हो जाएगी और ये आंकड़ा 65 से घटकर 64 हो जाएगा. ठाकरे गुट की सरिता म्हस्के ने प्रभाग 157 से बीजेपी की आशा तायडे को हराया था.

यूबीटी के पार्षदों की बैठक से रहीं गायब

एक तरफ कल्याण-डोंबिवली में चार नगरसेवकों ने चुने जाने के तुरंत बाद साथ छोड़ दिया था, वहीं अब मुंबई में ठाकरे की शिवसेना को पहला झटका लगा है. सरिता के शिंदे गुट में जाने की खबरों को और बल तब मिला जब सेना भवन में हुई नगरसेवकों की बैठक में वो गैरहाजिर रहीं.