पुणे: कोचिंग क्लास के ऑफिस बॉय ने किया छात्र का यौन शोषण, पॉक्सो एक्ट में आरोपी गिरफ्तार

पुणे के एक प्राइवेट कोचिंग क्लास में 8वीं क्लास के छात्र के यौन शोषण का मामला सामने आया है. साथ ही पीड़ित के निजी पार्ट की तस्वीर भी खींची है. कोचिंग क्लास के 'ऑफिस बॉय' ने छात्र को स्टोर रूम में बहला-फुसलाकर बुलाया और उसका यौन उत्पीड़न किया. यह कोचिंग क्लास पुणे के मार्केट यार्ड इलाके में स्थित है.

पुलिस ने ऑफिस बॉय को गिरफ्तार कर लिया है, 35 साल के इस ऑफिस बॉय की पहचान विकास गायकवाड़ के तौर पर हुई है. छात्र के प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें भी ली गईं. पुलिस ने आरोपी ऑफिस बॉय के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

2-3 सालों से इसी कोचिंग में क्लास ले रहा था छात्र

8वीं क्लास का यह छात्र मार्केट यार्ड इलाके में स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्लास लेने जाता था. वह पिछले दो-तीन सालों से रोजाना इसी कोचिंग क्लास में जा रहा था. इस दौरान, ऑफिस बॉय ने 8वीं क्लास के इस छात्र को स्टोर रूम में ले जाकर उसके साथ गलत तरीके से शारीरिक संपर्क बनाना शुरू कर दिया.

ऑफिस बॉय ने छात्र के प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें भी लीं. यह पूरी घटना होने के बाद, छात्र घर गया और अपने माता-पिता के सामने फूट-फूटकर रोने लगा. जब छात्र ने क्लास जाने से मना करना शुरू कर दिया, तो उसके पिता ने इस मामले की गहराई से जांच करने का फैसला किया.

छात्र ने परिजनों को सुनाई आपबीती

पीड़ित के पितना ने पूछताछ करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का दौरा किया. इसके बाद, छात्र ने खुद ही अपने माता-पिता को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. ये घटनाएं जनवरी से ही हो रही थीं. मार्केट यार्ड पुलिस ने ऑफिस बॉय के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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