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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'बैरिस्टर आदमी हैं, उन्हें संयम रखना चाहिए', बंगाल चुनाव के बीच संजय राउत की ओवैसी को सलाह

'बैरिस्टर आदमी हैं, उन्हें संयम रखना चाहिए', बंगाल चुनाव के बीच संजय राउत की ओवैसी को सलाह

Sanjay Raut News: दोनों मिलकर चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे. इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया है. जिस पर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 10 Apr 2026 02:34 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं. इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) ने आधिकारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान कर दिया था. जिसके बाद दोनों मिलकर चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे.

इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया है. जिससे सियासत गरमा गई है. वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने ओवैसी को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ओवैसी को लेकर कहा कि वह बैरिस्टर आदमी हैं, उन्हें संयम रखना चाहिए. 

गठबंधन टूटने पर संजय राउत की प्रतिक्रिया

संजय राउत ने बंगाल चुनाव में ओवैसी के हुमायूं कबीर से गठबंधन तोड़ने पर कहा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी इस तरह की हथकंडे अपनाते हैं. उन्होंने आगे कहा कि ओवैसी को अपने विपक्ष के दलों से बातचीत करना चाहिए. आपकी दुश्मन बीजेपी है. देश की दुश्मन बीजेपी है.

उन्होंने आगे कहा कि अगर आप अपने आपको राष्ट्र का भक्त मानते हो तो बीजेपी को किसी भी तरह से मदद न हो इस प्रकार की कोई भी चाल या राजनीतिक खेल नहीं करना चाहिए. चाहे वे मिस्टर ओवैसी हो या कोई और हो. 

हुमायूं कबीर पर बीजेपी से डील का आरोप

आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के प्रमुख हुमायूं कबीर के कथित स्टिंग वीडियो पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में घमासान मचा है. टीएमसी ने एक कथित स्टिंग वीडियो जारी करते हुए हुमायूं कबीर पर भाजपा के साथ 1,000 करोड़ रुपए की डील करने का आरोप लगाया. इसके बाद, ओवैसी की पार्टी ने हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन तोड़ते हुए पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया.

बता दें कि जब गठबंधन हुआ था तो हुमायूं कबीर ने कहा था कि यह गठबंधन कभी नहीं टूटेगा. उन्होंने कहा था कि मेरे भाई असदुद्दीन ओवैसी ने 2026 में इसकी शुरुआत की है और जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी पार्टी एआईएमआईएम के साथ रहेगी. हम इन्हें अपने अभिभावक और बड़े भाई की तरह मानते हैं. उन्होंने भविष्य में लोकसभा चुनाव भी साथ लड़ने का ऐलान किया था.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र: नासिक की IT कंपनी में यौन शोषण और धर्मांतरण का आरोप, HR समेत 7 गिरफ्तार

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 10 Apr 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Humayun Kabir West Bengal Election MAHARASHTRA NEWS WEST BENGAL NEWS SANJAY RAUT
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