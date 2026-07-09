ठाणे में मानसून का कहर, एक हफ्ते में 3 की मौत; 800 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पिछले एक सप्ताह में मानसून संबंधी हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई और करीब 800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. हीं, मौसम से जुड़ी ताजा घटना में आकाशीय बिजली गिरने से दो लोग घायल हो गए. जिला प्रशासन के मुताबिक, तीनों मृतक ठाणे शहर, अंबरनाथ और मीरा-भायंदर के निवासी थे.

अधिकारी ने बताया कि इस मानसून सीजन में बारिश से जुड़े विभिन्न हादसों में अब तक कुल 11 लोग घायल हुए हैं.तहसीलदार अभिजीत देशमुख ने बताया कि बुधवार को मुरबाड तालुका में आकाशीय बिजली गिरने से एक किशोरी समेत दो लोग घायल हो गए. दोनों को तुरंत टोकावडे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है.

पंच और छह जुलाई को दो किशोर डूबे

अधिकारियों ने बताया कि अलग-अलग घटनाओं में पांच जुलाई और छह जुलाई को भिवंडी में दो किशोर क्रमशः एक नदी और एक नाले में डूब गए. उनकी तलाश के लिए अभियान अब भी जारी है. इस बीच, मुरबाड में उफान पर आई पोटगांव नदी से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया. अधिकारियों ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस उसकी पहचान करने का प्रयास कर रही है.

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जनजीवन पूरी तरह प्रभावित

अधिकारियों ने बताया कि मूसलाधार बारिश से व्यापक जनजीवन प्रभावित हुआ है. इसके चलते बचाव दलों ने 229 परिवारों के 797 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. उन्होंने बताया कि भारी बारिश से जिले के बुनियादी ढांचे को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है. जिले में 136 मकान आंशिक रूप से या पूरी तरह ढह गए हैं. इसके अलावा पांच झोपड़ियां, दो कुक्कुट पालन केंद्र, एक सामुदायिक भवन और एक आंगनवाड़ी केंद्र को भी नुकसान पहुंचा है.

महाराष्ट्र में कई इलाकों में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है, कई इलाके पूरी तरह पानी से डूब चुके हैं. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी मीठी नदी का निरीक्षण कर दिशा-निर्देश दिए.

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