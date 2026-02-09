हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पुणे: घर वालों ने बनाया अरेंज मैरिज का दवाब, युवक ने बना दी 11 लड़कियों की एक्सेल शीट, हुई वायरल

Pune News: पुणे के एक शख्स के ऊपर उसके परिवार वालों ने शादी के लिए रिश्तों का दवाब बनाया. इसके बाद युवक ने अनोखा काम करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की जो अब चर्चा में है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 09 Feb 2026 04:33 PM (IST)
महाराष्ट्र के पुणे से एक युवक का अनोखा कारनामा सामने आया है. हरियाणा में जन्में 28 साल के विकास इन दिनों पुणे में रह रहे हैं. इस बीच उनके घर वालों ने उनके ऊपर शादी के लिए रिश्तों का दवाब बनाना शुरू किया. इसके बाद विकास ने अरेंज मैरेज का पूरा सेटअप बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

दरअसल विकास ने अरेंज मैरिज के लिए रिश्तों का दवाब देखते हुए 11 लड़कियों की एक एक्सेल शीट शेयर की है. जिसमें लड़कियों के नाम दिखाई दे रहे हैं. विकास द्वारा अपनी शादी के लिए इन सभी लड़कियों से बातचीत की जा रही है. इस एक्सेल शीट के आखिर में विकास ने एक खास कॉलम बनाया है.

इसमें उन्होंने स्थिति के बारे में जानकारी दी है. इसका मतलब यह है कि कौन सी लड़की से बातचीत कहां तक पहुंची, कौन सी लड़की उनके टाइप की, कौन सी लड़क से वाइब मैच नहीं हो रही है. यह सब उन्होंने इस एक्सेल शीट में लिख रखा है. 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

विकास एक डेटा एनालिस्ट हैं. इन दिनों वे अपने माता-पिता के कहने पर मेट्रिमोनियल साइट्स पर अपने लिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं. इसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. जो अब जमकर वायरल हो रहा है. 

 
 
 
 
 
विकास द्वारा बनाई गई इस एक्सेल शीट में लड़कियों के नाम के साथ, कॉल डिटेल और उनकी फीडबैक दिख रही है. इस वीडियो को शेयर करते हुए विकास ने लिखा कि जब जिंदगी आपको अरेंज मैरिज का मौका देती है, तो एक ट्रैकर, वीकेंड ट्रैकर बनाएं।

वीडियो में विकास ने दी यह जानकारी

वीडियो में विकास इसके बारे में जानकारी दी है. विकास बताते हैं कि अरेंज मैरिज के सेटअप में ट्रैक करने के लिए मैंने एक एक्सेल शीट का इस्तेमाल किया है. इसमें लड़कियों के नाम लिख दिए हैं. फिर पहली बार कॉल, दूसरी कॉल और माता-पिता का फीडबैक क्या है. 

उन्होंने आगे बताया कि इसके लिए करंट स्टेटस क्या है. अभी भी बात हो रही है, बातें बंद हो गईं या फाइनल स्टेज पर हैं और होल्ड हो गईं हैं. इसमें उन्होंने अपनी राय का भी कॉलम बनाया है और लड़की से बात करने के बाद वे कैसा महसूस कर रहे हैं यह सब लिख रखा है.

वीडियो के आखिर में विकास ने लोगों से कहा कि यह तरीका करके देखो एकदम काम कर रहा है. फिलहाल विकास का यह अनोखा तरीखा अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वीडियो पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे हैं. अब तक इस वीडियो को 9 लाख 90 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज़ुल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज़्म और रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया है. फियाज़ुल को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज़ लाइव में डिजिटल कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे रिपोर्टिंग, एडिटिंग और न्यूज़रूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं. समाज को नई दृष्टि देने और पत्रकारिता के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का लक्ष्य रखते हैं.
Published at : 09 Feb 2026 04:33 PM (IST)
MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS
