एक्सप्लोरर
शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, पुणे के अस्पताल में किया गया भर्ती
Sharad Pawar Health: पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार की तबीतय बिगड़ गई. इसके बाद उन्हें पुणे के अस्पताल में भर्ती किया गया.
शरद पवार की तबीयत बिगड़ गई. पवार को पुणे के रुबी अस्पताल इलाज के लिए उन्हें भर्ती किया गया है.
(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'यूपी आ रहा हूं तैयार हो जाओ...' ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दिया चैलेंज, कह दी बड़ी बात
दिल्ली NCR
दिल्ली: मंगोलपुरी में 10वीं के छात्र की हत्या, सिर में फंसा चाकू, 40 दिन में 5वीं वारदात
विश्व
पाकिस्तान में हमलों से बौखलाए राष्ट्रपति जरदारी, भारत पर निकाली भड़ास, बोले- 9/11 अटैक से पहले...
क्रिकेट
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान
Advertisement
महाराष्ट्र
10 Photos
गम के पल में भाभी का सहारा बनीं सुप्रिया सुले, अजित पवार की अंतिम यात्रा की 10 तस्वीरें
महाराष्ट्र
8 Photos
अजित पवार को अंतिम विदाई देने पहुंचे ये नेता और अभिनेता, भावुक कर देंगी तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL