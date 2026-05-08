Pune News: प्यार में हुई लड़ाई तो जल्लाद बना शख्स, ब्लेड से काटा गर्लफ्रेंड का गला

पुणे के चंदननगर इलाके में प्रेम संबंध के विवाद को लेकर 22 वर्षीय युवती पर जानलेवा हमले की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. आरोपी ने ब्लेड से युवती के गले पर वार कर उसकी हत्या करने की कोशिश की. गंभीर रूप से घायल युवती की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका एक निजी अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है.

घायल युवती की पहचान उजालादेवी जसवंतसिंह दोहरे (22) के रूप में हुई है. इस मामले में दिलीप राठौड़ (22) के खिलाफ चंदननगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. युवती के भाई भगतसिंह जसवंतसिंह दोहरे (25) ने शिकायत दर्ज कराई है.

आरोपी ने युवती के गले पर ब्लेड से किया हमला

पुलिस के मुताबिक, आरोपी दिलीप राठौड़ और पीड़िता एक मॉल में साथ काम करते थे. दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते आरोपी दिलीप पठारेवस्ती स्थित युवती के घर पहुंचा. उस समय युवती घर में अकेली थी, जबकि उसका भाई और भाभी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे. मौके का फायदा उठाकर आरोपी घर में घुसा और युवती के गले पर ब्लेड से हमला कर दिया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

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परिजनों ने युवती को अस्पताल में कराया भर्ती

गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युवती ने अपने भाई को फोन कर कहा कि जल्दी घर आओ, एक लड़के ने मुझे मार दिया है. मुझे बहुत चोट लगी है. मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही है. इसके बाद उसने अपने भाई को वीडियो कॉल भी किया, जिसमें वह खून से लथपथ दिखाई दे रही थी. सूचना मिलते ही भाई तुरंत घर पहुंचा. तब तक आसपास के लोग और रिश्तेदार भी मौके पर जमा हो चुके थे. सभी ने मिलकर युवती को तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची. युवती बोलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसने इशारे से पेन और कागज मंगवाया और उस पर 'दिलीप राठौड़' लिखकर आरोपी का नाम बताया. घर में घुसकर युवती पर हुए इस जानलेवा हमले से चंदननगर इलाके में सनसनी फैल गई है. मामले की आगे की जांच चंदननगर पुलिस कर रही है.

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