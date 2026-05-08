पश्चिम बंगाल में BJP की जीत पर डॉनल्ड ट्रंप ने दी बधाई, नाराज संजय राउत बोले- 'डियर प्रेसिडेंट...'

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बंपर जीत की बधाई केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आ रही है. अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाल फतह की शुभकामनाएं दीं, जिसपर अब उद्धव ठाकरे गुट की प्रतिक्रिया आई है.

शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने डॉनल्ड ट्रंप के नाम एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और उनसे दूरी बनाने का आग्रह किया. एक्स पोस्ट के जरिए संजय राउत ने ट्रंप से कहा है कि यह राज्य स्तर का चुनाव था, राष्ट्र स्तर का नहीं. बंगाल का चुनाव देश का आंतरिक मामला है. किसी भी बाहरी समर्थन का आना सही नहीं है.

Dear President @realDonaldTrump



Greetings.



As a Member of Parliament from India, I write in response to reports of your congratulations to PM Narendra Modi on the West Bengal Assembly election results.



These are state-level elections—an internal matter of India’s federal… — Sanjay Raut (@rautsanjay61) May 8, 2026

'निषपक्ष नहीं हुए बंगाल विधानसभा चुनाव'- संजय राउत

संजय राउत ने अंग्रेजी में डॉनल्ड ट्रंप के लिए लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा है. इसमें उद्धव गुट के सांसद ने लिखा, "भारत के सांसद के रूप में, मैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपकी बधाई से संबंधित खबरों के जवाब में लिख रहा हूं. ये राज्य स्तरीय चुनाव हैं, भारत के संघीय लोकतंत्र का आंतरिक मामला है. किसी भी बाहरी समर्थन का आना अनुचित लगता है."

उन्होंने आगे लिखा, "इससे भी जरूरी बात यह है कि चुनाव नतीजों को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं. कई शिकायतों में डर, धमकी और दबाव का आरोप लगाया गया है. लोगों का आरोप है कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं किया और उसका कामकाज बीजेपी के पक्ष में आया, जिससे एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं."