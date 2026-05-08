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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'हार पचा नहीं पा रही BJP', विजय थलापति को नहीं मिला सरकार बनाने का न्योता तो भड़का शरद पवार गुट

'हार पचा नहीं पा रही BJP', विजय थलापति को नहीं मिला सरकार बनाने का न्योता तो भड़का शरद पवार गुट

Tamil Nadu TVK Vijay Thalapathy: शरद गुट का कहना है कि जनादेश का सम्मान कर TVK को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए. क्या बीजेपी तमिलनाडु में केंद्र की अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है?

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 08 May 2026 09:23 AM (IST)
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (NCP-SP) ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सरकार गठन में हो रही देरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा. शरद पवार गुट ने सवाल किया कि क्या बीजेपी राज्य में 'अपनी हार पचा नहीं पा रही है?'

एनसीपी-एसपी ने कहा कि चुनाव में सबसे ज्यादा सीट हासिल करने वाली पार्टी को सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए. 

विजय कैसे बनाएंगे सरकार?

मालूम हो, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित कर दिए गए थे. इसके बाद सरकार गठन को लेकर गतिरोध बना हुआ है. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) प्रमुख विजय से कहा है कि उनकी पार्टी के पास सरकार गठन के लिए जरूरी संख्या बल नहीं है.

यह भी पढ़ें: सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विजय को न्योता नहीं, प्रकाश आंबेडकर ने राज्यपाल के फैसले पर उठाए सवाल

टीवीके तमिलनाडु की 238 सदस्यीय विधानसभा के लिए हाल में संपन्न चुनावों में 108 सीट पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. हालांकि, उसके पास अकेले दम पर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल (118 सदस्यों का समर्थन) नहीं है.

विजय ने लेफ्ट से की समर्थन की अपील

पांच सीट जीतने वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने की घोषणा की है. टीवीके ने वाम दलों सहित कई अन्य पार्टियों से सरकार गठन में सहयोग देने की अपील की है.

तमिलनाडु राज्यपाल को शरद गुट की सलाह

एनसीपी-एसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने एक बयान में कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख हैं और उन्हें निष्पक्षता के साथ, बिना किसी डर या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए.

क्रास्टो ने कहा, “विजय के नेतृत्व वाली टीवीके तमिलनाडु चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या बल जुटाने के लिए उसे अन्य दलों का भी समर्थन हासिल है. राज्यपाल को संविधान के अनुसार जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए और टीवीके तथा विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए.” उन्होंने सवाल किया, “क्या बीजेपी तमिलनाडु में केंद्र की अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है. क्या वह अपनी हार को पचा नहीं पा रही है?”

रोहित पवार ने भी जताई नाराजगी

एनसीपी-शरद पवार गुट के महासचिव रोहित पवार ने भी तमिलनाडु में विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने में हो रही देरी की आलोचना की, जबकि उनकी टीवीके चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और उसे कांग्रेस का भी समर्थन हासिल है.

रोहित पवार ने इसकी तुलना साल 2018 में कर्नाटक में दिखी राजनीतिक स्थिति से की. उन्होंने कहा कि कर्नाटक के तत्कालीन राज्यपाल वजुभाई वाला ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था और बीएस येदियुरप्पा को शपथ दिलाई थी, जबकि पार्टी के पास बहुमत नहीं था.

पवार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “2018 में कर्नाटक में बहुमत न होने के बावजूद बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था. लेकिन तमिलनाडु में जनता ने बीजेपी को नकार कर टीवीके को सबसे ज्यादा सीट दी हैं, इसके बावजूद विजय को अभी तक सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है.”

तमिलनाडु में महाराष्ट्र वाला पैटर्न?

उन्होंने कहा कि अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या तमिलनाडु में महाराष्ट्र, गोवा और दिल्ली जैसा राजनीतिक 'पैटर्न' अपनाने का प्रयास किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस ने DMK से तोड़ी दोस्ती तो शिंदे गुट ने बोला हमला, कहा- 'इनकी करनी का नतीजा भुगत रहा तमिलनाडु'

Published at : 08 May 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NCP SP SHARAD PAWAR Tamil Nadu Election 2026 Tamil Nadu Assembly Election 2026
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