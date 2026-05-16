पुणे: यूट्यूब देखकर बनाया डमी IED, पुणे अस्पताल में दहशत फैलाने वाला आरोपी नागपुर से गिरफ्तार

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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रPune News: यूट्यूब देखकर बनाया डमी IED, पुणे अस्पताल में दहशत फैलाने वाला आरोपी नागपुर से गिरफ्तार

Pune News: यूट्यूब देखकर बनाया डमी IED, पुणे अस्पताल में दहशत फैलाने वाला आरोपी नागपुर से गिरफ्तार

Pune News in Hindi: एटीएस ने पुणे अस्पताल में डमी IED रखने वाले आरोपी शिवाजी राठोड को गिरफ्तार किया. आरोपी ने यूट्यूब से तरीका सीखकर अस्पताल प्रबंधन को डराने की साजिश रची थी.

By : सूरज ओझा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 16 May 2026 01:27 PM (IST)
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महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने पुणे के हडपसर स्थित उषा किरण अस्पताल में संदिग्ध बम रखकर दहशत फैलाने वाले आरोपी को नागपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान सोलापुर जिले के कवठे गांव निवासी शिवाजी राठोड के रूप में हुई है.

जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अस्पताल परिसर में असली बम जैसा दिखने वाला डमी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) रखा था. हालांकि, इसमें कोई विस्फोटक सामग्री नहीं थी. पुलिस के अनुसार, यह मामला किसी आतंकी साजिश से जुड़ा नहीं है, बल्कि आर्थिक विवाद के चलते आरोपी ने अस्पताल प्रबंधन को डराकर पैसे वसूलने की योजना बनाई थी.

क्या है पूरा मामला

ATS के मुताबिक, शिवाजी राठोड 10 मई को यौन रोग के इलाज के लिए अस्पताल गया था. वहां उसे इलाज का खर्च करीब 7 लाख रुपये बताया गया. पहले से ही 13 से 15 लाख रुपये के कर्ज में डूबे आरोपी का डॉक्टर से इलाज के खर्च को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद उसने अस्पताल प्रबंधन को धमकाने की साजिश रची. जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी ने करीब तीन दिन तक तैयारी कर यूट्यूब पर बम बनाने के वीडियो देखकर डमी बम तैयार किया. उसने करीब 400 रुपये की सामग्री खरीदकर डिजिटल घड़ी, चार छोटे पाइप, सेलो टेप और लाल-काले तारों की मदद से नकली IED बनाया और 13 मई को अस्पताल में रखकर फरार हो गया. अस्पताल में संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद हड़कंप मच गया था. स्थानीय पुलिस, ATS और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड ने मौके पर पहुंचकर इलाके को सुरक्षित किया. बाद में जांच में पता चला कि डिवाइस में कोई विस्फोटक नहीं था.

पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि आरोपी ने यूट्यूब वीडियो देखकर डमी बम तैयार किया था. तलाशी के दौरान आरोपी के घर और पुणे के मांजरी इलाके स्थित उसके कपड़े और जूते की दुकान से डिजिटल घड़ी का पैकेजिंग बॉक्स बरामद किया गया. इसके अलावा, उसके घर से करीब 2 किलो गांजा भी बरामद हुआ है, जिसकी अलग से जांच की जा रही है.

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ATS टीम ने नागपुर रेलवे स्टेशन से आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने अस्पताल और आसपास के CCTV फुटेज खंगालते हुए घटना के समय अस्पताल पहुंचे करीब 17 लोगों की गतिविधियों की जांच की. तकनीकी निगरानी के जरिए पुलिस को पता चला कि आरोपी पुणे से ट्रेन में बैठकर फरार हुआ है. ATS और पुलिस ने पहले अकोला जिले के मुर्तिजापुर रेलवे स्टेशन पर जाल बिछाया, लेकिन आरोपी पुलिस की मौजूदगी भांपकर वहां से बच निकला. बाद में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और रेलवे इनपुट्स के आधार पर उसका पीछा करते हुए ATS टीम ने नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से उसे गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी से पूछताछ कर रही पुलिस

जानकारी के अनुसार, जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी नागपुर से हावड़ा होते हुए नेपाल भागने की फिराक में था. पुलिस के मुताबिक, उसकी बहन नेपाल में रहती है और उसने परिवार को वहां जाने की जानकारी भी दी थी. फिलहाल आरोपी को पुणे लाया जा रहा है, जहां उससे अस्पताल प्रबंधन को धमकाने और कथित उगाही की साजिश को लेकर विस्तृत पूछताछ की जाएगी.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 16 May 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
IED ATS MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Bomb Incident
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