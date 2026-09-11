पुणे में FDA का बड़ा एक्शन, 4600 किलो खोया, 12500 किलो पनीर जब्त

गणपति उत्सव से पहले महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने पुणे लाए जा रहे लगभग 4,600 किलोग्राम 'खोया' और लगभग 12,500 किलोग्राम पनीर जब्त किया है. अधिकारियों ने शुक्रवार (11 सितंबर) को यह जानकारी देते हुए बताया कि एजेंसी ने पिछले 10 से 12 दिनों में प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर लगभग 39 लाख रुपये मूल्य के इन डेरी उत्पादों की जब्ती की.

लगभग 11.60 लाख रुपये मूल्य का जब्त किया गया खोया कथित तौर पर बेहद खराब तरीके से ले जाया जा रहा था. अधिकारियों ने बताया कि इसे सोलापुर जिले के बार्शी से लाया गया था और यह बोरों में लगभग 20-20 किलोग्राम के बंडलों में पैक था.

निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पूरे स्टॉक को किया जाएगा नष्ट

एफडीए के एक अधिकारी ने कहा, 'पूरे स्टॉक के नमूने एकत्र कर लिये गए हैं और सामग्री को जब्त कर लिया गया है. निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए इसे नष्ट कर दिया जाएगा.' दो अन्य वाहनों में ‘मलाई पनीर’, ‘लो-फैट पनीर’ और ‘मीडियम-फैट पनीर’ सहित विभिन्न किस्मों का पनीर ले जाया जा रहा था. इसकी कुल मात्रा 12,500-12,600 किलोग्राम और अनुमानित मूल्य लगभग 27.83 लाख रुपये था.

अधिकारियों ने बताया कि पनीर की यह खेप कर्नाटक सीमा के पास के क्षेत्रों से आई थी, जिनमें बेलगावी और बागलकोट के इलाके शामिल हैं. उनके अनुसार, पनीर और खोया के नमूने एकत्र कर लिये गए हैं और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा. लैब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

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'यदि नमूने असुरक्षित पाए, तो धारा 59 के तहत होगा मामले दर्ज'

एफडीए के एक अधिकारी ने कहा, 'यदि नमूने असुरक्षित पाए जाते हैं, तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 59 के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे.' अधिकारियों के अनुसार, इन खेपों को पुणे शहर में वितरण और बिक्री के लिए लाया गया था. बिल से पता चला कि पनीर की खेप 25-30 व्यापारियों ने मंगवाई थी, जबकि 30-35 व्यापारियों ने खोये का ऑर्डर दिया था.

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