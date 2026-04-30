पुणे की केमिकल कंपनी में गैस लीक, 24 लोगों को सांस लेने में दिक्कत, मची अफरा-तफरी

महाराष्ट्र के पुणे जिले के गंगाधाम चौक इलाके में देर रात एक केमिकल कंपनी में गैस लीक होने की घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, कंपनी की टंकी से गैस रिसाव हुआ, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. इस गैस लीक के कारण करीब 24 लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिनमें से कुछ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बचाव कार्य के दौरान अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी और एक जवान की भी तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. घटना के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए अग्निशमन दल के करीब 30 जवानों ने बीए सेट (Breathing Apparatus) पहनकर स्थिति को नियंत्रण में किया. फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं और आगे की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें: मीरा रोड अटैक: 'लोन वुल्फ' हमले की तैयारी में था आरोपी, फॉरेंसिक जांच में चौंकाने वाले खुलासे

6 बच्चों को भी सांस लेने में दिक्कत

पुणे के कोंढवा इलाके में केमिकल गैस रिसाव की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया. गैस के असर से परेशान होकर कई नागरिकों ने पूरी रात घरों के बाहर ही गुजारी. इस घटना से प्रभावित लोगों में 6 छोटे बच्चे भी शामिल हैं. फिलहाल, सभी की तबीयत में सुधार होने की जानकारी सामने आई है.

केमिकल फैक्ट्री मालिक पर लापरवाही का आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि केमिकल कंपनी की लापरवाही के कारण उनकी जान जोखिम में डाली गई है और सुरक्षा के जरूरी उपाय नहीं किए गए. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. वहीं, प्रभावित 24 लोगों को इलाज के लिए ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल चुनाव: उद्धव ठाकरे गुट का बड़ा दावा, 'कांटे की टक्कर, ममता दीदी वहां बहुत...'